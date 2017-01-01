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    «Ребрейдинг» блога о Красно-белых

    Сегодня, 12:35
    об изменениях ,касающихся самого блога и тд

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    В чем суть,и почему стоит возобновить его?

    Последняя запись в данном блоге датируется в августе 2017.С тех пор как-то все затихло и остановилось .И вот пережив достаточное количество событий (от проигранного ,по сути ,лишившего нас серебра,матча с Динамо до отставки Массимо Карреры , взошедшем наконец-то где-то наверняка солнце , »капитане »(именно в ковычках),бойкоте ,и ,наконец о стеночках забеганиях атакующем через 4 месяца футболе .

    Почему же на самом деле столько выводов и догадок получили свое подтверждение только после отставки Массимо,почему в клубе работают профи в лице Родионова ,комментатора тенниса для жителей Абу-Даби и любителя «неожиданно» уехать «на каникулы » владельца клуба ?

    про это все и многое другое будет не одна статья в ближайшее время

    подписывайтесь ,Всех с наступающим!!!

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