«Ребрейдинг» блога о Красно-белых

об изменениях ,касающихся самого блога и тд

В чем суть,и почему стоит возобновить его?

Последняя запись в данном блоге датируется в августе 2017.С тех пор как-то все затихло и остановилось .И вот пережив достаточное количество событий (от проигранного ,по сути ,лишившего нас серебра,матча с Динамо до отставки Массимо Карреры , взошедшем наконец-то где-то наверняка солнце , »капитане »(именно в ковычках),бойкоте ,и ,наконец о стеночках забеганиях атакующем через 4 месяца футболе .

Почему же на самом деле столько выводов и догадок получили свое подтверждение только после отставки Массимо,почему в клубе работают профи в лице Родионова ,комментатора тенниса для жителей Абу-Даби и любителя «неожиданно» уехать «на каникулы » владельца клуба ?

про это все и многое другое будет не одна статья в ближайшее время

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