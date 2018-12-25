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  • Как устроены дела в «Спартаке» – на примере одной фотогалереи

Как устроены дела в «Спартаке» – на примере одной фотогалереи

На официальном сайте «Спартака» появилась красивая фотогалерея с игровыми моментами из матчей клуба. Ее подали с заголовком «Лучшие моменты года», хотя некоторые фотографии сразу вызывают вопросы. Например, внутри есть эпизод с травмой Реброва и голами «Урала» в ворота Максименко.

В изначальном варианте из 134 фотографий не было ни одного снимка с Массимо Каррерой, которого в октябре уволили из команды. В таком виде галерея провисела примерно полтора часа, чему сильно возмутились фанаты. Теперь кадров уже 136, а Каррера на одной из них все-таки появился. Она идет под 128 номером и почти никак не ассоциирует Массимо с клубом – кажется, что многие туда просто не посмотрят.

Карреру явно не хотели добавлять, но фанаты слишком сильно ругались.

В официальной группе «Спартака» даже удаляли комментарии, но болельщики все равно прорвались:

«Спартак» плохо попрощался с Каррерой, когда выложил в официальном объявлении фотку со стадионом. Потом на официальном сайте клуба вышло разгромное интервью Ещенко, где защитник раскритиковал Массимо и болельщиков. История с фотогалереей – продолжение темы о том, что бывший тренер почти ничего не значит для «Спартака».

Ушедший еще летом Промес и только появившийся в клубе Кононов оказались для клуба важнее, чем Каррера. Это только усиливает разногласия между командой и фанатами. Сам Массимо сейчас поздравляет всех с Новым годом и говорит, что не планирует возвращаться в Россию.

[poll id=1886]

Россия. Премьер-лига Россия Спартак Каррера Массимо
Комментарии (5)
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Львиное сердце
1545748943
+++
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спартач-тверь
1545753844
Не делай людям добра-и тебе говна не сделают
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Спартач_навсегда
1545756760
Надеюсь ,вернешься Массимо Еще однажды),удачи ,еще увидимся!!! Пришел, увидел ,победил-ТРЕНЕРИЩЕ!!!
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vka1970
1545759108
Ничего.Трудные времена пережили и Измайлова с Глушаковым переживём. С весны Наиль с Дениской увидит полупустые трибуны.Уже огромное количество болельщиков и фанатов начали сдавать клубные абонементы. Наиль своим отношением добился своего. Пусть смотрит на полупустые трибуны гадина.
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sprint5
1545962650
иметь надо элементарную порядочность а в Спартаке похоже о ней забыли
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