Каррера не планирует возвращаться в Россию

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о тренерских планах. Итальянец не планирует возвращаться в Россию.

«Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью», – сказал Каррера.

Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года.

Под руководством итальянского специалиста московский клуб в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.

На данный момент Каррера находится без клуба.

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