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    Каррера не планирует возвращаться в Россию

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал о тренерских планах. Итальянец не планирует возвращаться в Россию.

    «Планов вернуться в Россию нет. Про будущую работу пока ничего не знаю. Я живу в настоящем. Не в прошлом и не в будущем. Просто хочу жить своей жизнью», – сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянского специалиста московский клуб в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.
    • На данный момент Каррера находится без клуба.

    Каррера: «Предложения от клубов? Пока ничего серьезного»

    Источник: «Чемпионат»

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