Каррера – болельщикам из России: «Поздравляю с Рождеством и Новым годом»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками.

«Поздравляю с Рождеством и счастливым Новым годом! Надеюсь, что прежде всего он вам принесет здоровье, радость и спокойствие. Желаю вам, чтобы вы провели эти праздники с любимыми и близкими людьми. И чтобы Новый год начался отлично!» — сказал Каррера.