Каррера – болельщикам из России: «Поздравляю с Рождеством и Новым годом»

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Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками.
«Поздравляю с Рождеством и счастливым Новым годом! Надеюсь, что прежде всего он вам принесет здоровье, радость и спокойствие. Желаю вам, чтобы вы провели эти праздники с любимыми и близкими людьми. И чтобы Новый год начался отлично!» — сказал Каррера.
- Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года.
- Под руководством итальянского специалиста московский клуб в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.
- На данный момент тренер находится без клуба.