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    Каррера – болельщикам из России: «Поздравляю с Рождеством и Новым годом»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками.

    «Поздравляю с Рождеством и счастливым Новым годом! Надеюсь, что прежде всего он вам принесет здоровье, радость и спокойствие. Желаю вам, чтобы вы провели эти праздники с любимыми и близкими людьми. И чтобы Новый год начался отлично!» — сказал Каррера.

    • Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года.
    • Под руководством итальянского специалиста московский клуб в сезоне-2016/17 стал чемпионом России.
    • На данный момент тренер находится без клуба.

    Источник: Ютуб-канал «Derby TV»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2416

      orech 1 минуту назад

      Cпасибо!

      0
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      Рейтинг: +3322

      Persona_non_Grata 34 минуты назад

      Спасибо , ТРЕНЕР ! И Тебе удачи в новом году и здоровья самуму и близким и пусть на твоем пути тебе встречаются только честные и порядочные люди .

      1
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      Рейтинг: +3449

      piligrim1986 1 час назад

      спасибо, взаимно))

      4
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      Рейтинг: +251

      MichelWB 1 час назад

      Готовит запасной аэродром на случай возвращения. В России прожил всего ничего, а уже СТРАТЕГ!

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      Рейтинг: +9011

      афоня72 1 час назад

      Понравились оклады в РОССИИ!

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      Рейтинг: +1465

      Агасфер 1 час назад

      Ну спасибо,аллаверды,ведь хорошие пожелания не оцениваются отношением к источнику оного.Успехов на новом поприще.

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