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Каррера может вернуться в РПЛ

Вчера, 15:42
13

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера находится в шорт-листе кандидатов на пост главного тренера «Пари НН».

Ранне сообщалось, что на это место также претендуют Игорь Осинькин и Марцел Личка.

  • Ожидается, что Виктор Гончаренко будет уволен с поста главного тренера «Пари НН» в ближайшее время.
  • Нижегородцы закончили сезон в РПЛ на 13-м месте с 27 очками после 30 туров, а затем проиграли «Сочи» (2:1, 1:3) в стыковых матчах.
  • «Пари НН» может получить место в Премьер-лиге из-за невыдачи лицензии «Химкам». Решение будет принимать исполком РФС.
  • Каррера возглавлял «Спартак» в 2016–2018 годах. Под его руководством клуб в последний раз стал чемпионом в сезоне-2016/17.
  • Последним клубом 61-летнего специалиста был «Асколи», который он возглавлял в марте–сентябре 2024 года.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Пари НН Каррера Массимо
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Комментарии (13)
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Литейный 4 (returned)
1749042099
Этот физрук после хряков так и не нашёл работы! Потому что нафиг он никому не нужен. Гыгыгы
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Cleaner
1749043032
Вот смеха то будет, если Каррера с Пари НН чемпионство выиграет! Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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Мордаванин
1749043241
сохранил барсетку от аленичева-таки))
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...короче
1749044009
...кто знает, может ему фарт в РПЛ звёзды начертали?)
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Айболид
1749045138
Сам то он ни в коем случае , но на него надавил Газпром .
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zigbert
1749046365
Надо подождать реакции самого Карьеры.Есть у него желание возглавить данный клуб.
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Интерес
1749049539
Видимо,совсем не следит за обстановкой в РПЛ,или оголодал окончательно.Вообще,он хоть знает об этом???
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Desma
1749050295
Спам-Экспресс опять отжигает. Интересно, кто же из журналюг спама подсмотрел шорт-лист Пари НН!? Очереди возглавить Пари НН нет конца..........
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