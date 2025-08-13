Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ PARI Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бельгия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Каррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»

Сегодня, 15:50
4

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил поведение Деяна Станковича.

  • Накануне москвичи дома проиграли «Динамо Мх» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • «Спартак» пропустил на 87-й минуте, после чего дисквалифицированный Станкович покинул свою ложу на «Лукойл Арене».
  • Вероятно, серб не застал камбэк своей команды – они отыгрались на 95-й минуте и перевели кубковую встречу в серию пенальти.

– Как вы считаете, допустимо ли такое поведение главного тренера?

– Извините, конечно... Но я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата.

Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно.

Еще по теме:
Каррера готов заменить Станковича в «Спартаке» 1
Каррера высказался о перспективах Джикии в Турции
Каррера сказал, готов ли он возглавить ЦСКА или «Зенит» 2
Источник: Legalbet
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Динамо Мх Спартак Каррера Массимо Станкович Деян
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
порт
1755089992
Крысы всегда бегут с тонущего корабля первыми.
Ответить
oyabun
1755092263
Вот этим уходом Станкович вбил предпоследний гвоздик. Последний скорее всего будет в матче с Зенитом.
Ответить
vick-north-west
1755093468
Сказал бы это Ярцеву в 2004 году, царство ему небесное
Ответить
Desma
1755095078
"дисквалифицированный Станкович покинул свою ложу" Не понял? Когда дисквалифицировали?
Ответить
Главные новости
Орлов объяснил, почему «Зенит» успешнее «Спартака» в российской истории
17:43
1
ЦСКА купит бразильского защитника: подробности
17:35
2
Тренер махачкалинского «Динамо»: «В «Спартак» не пойду»
17:26
1
«Манчестер Сити» может отказаться от трансфера Доннаруммы
17:17
Чемпион мира отказал сборной Узбекистана
16:43
1
«Спартак» упрекнули за поиск иностранца на замену Станковичу: «9 из 10 последних титулов – у русских тренеров»
16:29
5
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
15:50
4
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
15:40
3
В «Сьоне» сообщили о предложении по Миранчуку от клуба РПЛ
15:30
Канчельскис: «Думаю, Станкович уже собрал чемоданы»
15:15
4
Все новости
Все новости
ФотоКаррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»
15:50
4
ВидеоЗаявление Торопа об ошибке в кубковом матче с «Акроном»
15:40
3
50-летний Губерниев – о возможности сыграть в Кубке России: «Моя форма безусловно позволяет»
14:56
Реакция Мостового на поражение «Спартака» от махачкалинского «Динамо»
13:25
2
Пальцев оценил качество футбола «Спартака»
13:03
Шилов высказался о дебюте за «Зенит»
11:58
2
Сотрудник ЦСКА пытался продать медаль Кубка России
11:48
Где смотреть матч «Пари НН» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 14 августа 2025
11:39
Гузиев оценил свой дебют в стартовом составе «Спартака»
11:13
Обляков сказал, чего не хватило ЦСКА для победы над «Акроном»
10:16
1
Хавбек «Спартака» Дмитриев сказал, нужно ли команде спасать Станковича
10:00
14
Обляков рассказал о реакции игроков ЦСКА на ошибку Торопа
09:24
Тренер «Спартака» двумя словами оценил ситуацию, в которой находится команда
08:48
14
Экс-игрок ЦСКА – о Станковиче: «Он уже обречен»
08:30
1
Семак прокомментировал отсутствие бразильцев в стартовом составе «Зенита»
08:10
9
Газизов рассказал, за счет чего махачкалинскому «Динамо» удалось победить «Спартак»
07:50
3
В махачкалинском «Динамо» прокомментировали победу над «Спартаком»
03:37
1
Видео«Можно было их прибивать»: ЦСКА показал речь Челестини после поражения от «Акрона»
03:10
2
Фото«Спартак» обратился к болельщикам после поражения от махачкалинского «Динамо»
02:50
41
Радимов – о «Спартаке»: «Бить лежачего искренне не хочется, но есть один вопрос»
01:15
9
«Спартак» не побеждает в серии пенальти 31 год
00:48
12
Тренер «Спартака» объяснил поражение от махачкалинского «Динамо»
Вчера, 23:47
5
Фанаты «Спартака» – футболистам: «Снимайте майки, позорище»
Вчера, 23:35
10
«Зенит» вплотную приблизился к рекорду «Спартака» в Кубке России
Вчера, 23:23
6
Обзор матча «Спартак» – «Динамо» Махачкала голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 22:57
⚡️ Кубок России. «Спартак» дома уступил махачкалинскому «Динамо», отыгравшись на 95-й минуте
Вчера, 22:56
75
ФотоСтанкович не застал камбэк «Спартака»
Вчера, 22:50
14
ВидеоЧелестини оценил вратарскую ошибку Торопа в матче с «Акроном»
Вчера, 22:30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 