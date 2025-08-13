Каррера раскритиковал Станковича: «Это неправильно»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера оценил поведение Деяна Станковича.

Накануне москвичи дома проиграли «Динамо Мх» во 2-м туре группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Спартак» пропустил на 87-й минуте, после чего дисквалифицированный Станкович покинул свою ложу на «Лукойл Арене».

Вероятно, серб не застал камбэк своей команды – они отыгрались на 95-й минуте и перевели кубковую встречу в серию пенальти.

– Как вы считаете, допустимо ли такое поведение главного тренера?

– Извините, конечно... Но я считаю, что тренер должен оставаться с командой до самого конца, независимо от результата.

Не имеет значения, будет ли он положительным или отрицательным! Это неправильно.