Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    2 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    3 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?

    Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002

    Бывший игрок сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42-лет, пишет Goal.

    Спортсмен скончался после продолжительной болезни.

    Диоп приобрел известность после победного гола в ворота сборной Франции в матче открытия чемпионата мира 2002 года. Тот мундиаль был для Сенегала дебютным. Африканская команда дошла до четвертьфинала, а Диоп стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионате.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Goal.com

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:25
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5686

      САДЫЧОК 26 минут назад

      Отличный игрок , классная сборная была ! Папа Диоп !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Sergh4 34 минуты назад

      Жаль, запоминающийся был игрок. Царство небесное!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2395

      Из Твери Леха 47 минут назад

      Вот те на. До сих пор помню тот гол.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80860
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru