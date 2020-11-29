Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002

Бывший игрок сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42-лет, пишет Goal.

Спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Диоп приобрел известность после победного гола в ворота сборной Франции в матче открытия чемпионата мира 2002 года. Тот мундиаль был для Сенегала дебютным. Африканская команда дошла до четвертьфинала, а Диоп стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионате.