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  • Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002

Умер экс-игрок сборной Сенегала Диоп. Он забил победный гол Франции на ЧМ-2002

29 ноября 2020, 22:25
5

Бывший игрок сборной Сенегала Папа Буба Диоп скончался в возрасте 42-лет, пишет Goal.

Спортсмен скончался после продолжительной болезни.

Диоп приобрел известность после победного гола в ворота сборной Франции в матче открытия чемпионата мира 2002 года. Тот мундиаль был для Сенегала дебютным. Африканская команда дошла до четвертьфинала, а Диоп стал лучшим бомбардиром сборной на чемпионате.

Источник: Goal.com
Сенегал Фулхэм Вест Хэм Портсмут Бирмингем Сити Диоп Папа Буба
Комментарии (5)
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Из Твери Леха
1606679459
Вот те на. До сих пор помню тот гол.
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Sergh4
1606680264
Жаль, запоминающийся был игрок. Царство небесное!
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САДЫЧОК
1606680764
Отличный игрок , классная сборная была ! Папа Диоп !
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Cules2013
1606716466
Чёт подозрительно много умирает бывших футболистов и футбольных функционеров в Африке. Может им на родину не возвращаться? Всё-таки континент опасный и в плане болезней и слабой медицины, и в плане криминала.
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