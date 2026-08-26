Альварес, которого могут продать за 150 миллионов, пропустил тренировку «Атлетико»

Нападающий «Атлетико» Хулиан Альварес пропустил первую тренировку после домашнего матча 2-го тура Примеры с «Вильярреалом» (2:2) из-за болезни.

В общей группе также отсутствовали защитник Кристиан Ромеро и вингер Адемола Лукман, работающие по индивидуальной программе.

Во время ЧМ-2026 Альварес публично выразил желание покинуть нынешний клуб. Позже нападающий сборной Аргентины сообщил руководству мадридцев, что хочет перейти в «Барселону», также форвардом интересуется «Арсенал».

Сообщалось, что «Атлетико» готов рассмотреть предложения о продаже Альвареса за сумму от 150 миллионов евро. При этом трансфер форварда в «Барселону» или «Реал» исключен.