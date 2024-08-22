«Арсенал» готов заплатить более 50 млн евро за Лукмана

«Арсенал» готов предложить «Аталанте» 50 миллионов евро и бонусы за нападающего Адемолу Лукмана. По данным журналиста Альфредо Педуллы, бергамаски хотят получить за 26-летнего игрока 65-70 миллионов евро.

Лондонский клуб может включить в сделку защитника Якуба Кивера, чтобы сбалансировать предложение.

Сама «Аталанта» предлагает Лукману продлить действующий контракт с клубом на улучшенных условиях. Зарплата нигерийца по новому соглашению может составить 3,5 миллиона евро в год.