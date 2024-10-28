Названы номинанты на «Золотой мяч», занявшие места с 20-го по 11-е

France Football опубликовал список футболистов, которые в голосовании за обладателя «Золотого мяча» заняли места во втором десятке.
- 20. Хакан Чалханоглу («Интер», Турция);
- 19. Мартин Эдегор («Арсенал», Норвегия);
- 18. Эмилиано Мартинес («Астон Вилла», Аргентина);
- 17. Федерико Вальверде («Реал», Уругвай);
- 16. Гранит Джака («Байер», Швейцария);
- 15. Нико Уильямс («Атлетик», Испания);
- 14. Адемола Лукман («Аталанта», Нигерия);
- 13. Дани Ольмо («РБ Лейпциг» / «Барселона», Испания);
- 12. Флориан Вирц («Байер», Германия);
- 11. Фил Фоден («Манчестер Сити», Англия).
Источник: твиттер «Золотого мяча»