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«Барселона» может купить нападающего «Аталанты»

Сегодня, 15:15

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман заинтересовал «Барселону».

27-летний футболист хочет выступать за каталонский клуб.

Его потенциальный трансфер обойдется «Барсе» в 30 миллионов евро.

  • Лукман способен играть на четырех позициях в атаке – правого вингера, левого вингера, центрального нападающего и атакующего полузащитника.
  • На него также претендует «ПСЖ».
  • Статистика нигерийца в этом сезоне: 32 матча, 18 голов, 7 ассистов.
  • Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.

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Источник: Mundo Deportivo
Испания. Примера Италия. Серия А Аталанта Барселона Лукман Адемола
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