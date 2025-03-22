«Барселона» может купить нападающего «Аталанты»

Форвард «Аталанты» Адемола Лукман заинтересовал «Барселону».
27-летний футболист хочет выступать за каталонский клуб.
Его потенциальный трансфер обойдется «Барсе» в 30 миллионов евро.
- Лукман способен играть на четырех позициях в атаке – правого вингера, левого вингера, центрального нападающего и атакующего полузащитника.
- На него также претендует «ПСЖ».
- Статистика нигерийца в этом сезоне: 32 матча, 18 голов, 7 ассистов.
- Рыночная стоимость игрока – 55 миллионов евро.
Источник: Mundo Deportivo