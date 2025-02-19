Лукман ответил Гасперини, назвавшему его «худшим пенальтистом»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман отреагировал на слова главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

Накануне команда из Бергамо вылетела из Лиги чемпионов от «Брюгге».

«Аталанта» уступила 1:2 на выезде и 1:3 дома.

В ответной встрече Лукман не реализовал пенальти на 61-й минуте.

После игры Гасперини сказал: «Лукман – один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках».

«То, что меня выделяют таким образом, не только ранит, но и вызывает ощущение глубокого неуважения ко мне, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотдачи, которые я показывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха клубу и его невероятным болельщикам из Бергамо.

По правде говоря, за время моего пребывания здесь я столкнулся со множеством трудностей, о большей части которых я никогда не говорил, потому что считаю, что команда всегда должна быть защищена и должна стоять на первом месте.

Это делает случившееся прошлым вечером еще более обидным. Во время матча назначенный пенальтист попросил меня исполнить пенальти, и я взял на себя ответственность и сделал это, чтобы поддержать команду.

Жизнь состоит из испытаний и превращения боли в силу, и я буду продолжать это делать», – написал Лукман в соцсетях.