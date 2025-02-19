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  • Лукман ответил Гасперини, назвавшему его «худшим пенальтистом»

Лукман ответил Гасперини, назвавшему его «худшим пенальтистом»

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман отреагировал на слова главного тренера команды Джан Пьеро Гасперини.

  • Накануне команда из Бергамо вылетела из Лиги чемпионов от «Брюгге».
  • «Аталанта» уступила 1:2 на выезде и 1:3 дома.
  • В ответной встрече Лукман не реализовал пенальти на 61-й минуте.
  • После игры Гасперини сказал: «Лукман – один из худших пенальтистов, которых я когда-либо видел. У него откровенно ужасная статистика даже на тренировках».

«То, что меня выделяют таким образом, не только ранит, но и вызывает ощущение глубокого неуважения ко мне, не в последнюю очередь из-за огромного труда и самоотдачи, которые я показывал каждый день, чтобы помочь добиться успеха клубу и его невероятным болельщикам из Бергамо.

По правде говоря, за время моего пребывания здесь я столкнулся со множеством трудностей, о большей части которых я никогда не говорил, потому что считаю, что команда всегда должна быть защищена и должна стоять на первом месте.

Это делает случившееся прошлым вечером еще более обидным. Во время матча назначенный пенальтист попросил меня исполнить пенальти, и я взял на себя ответственность и сделал это, чтобы поддержать команду.

Жизнь состоит из испытаний и превращения боли в силу, и я буду продолжать это делать», – написал Лукман в соцсетях.

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Источник: твиттер Адемолы Лукмана

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19.02.2025 18:18
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Комментарии (2)
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Spartak_forv@
1739978983
Нормальная реакция у Лукмана.Гасп жестит,подобное нужно говорить в лицо футболисту,а не выносить на обсуждение третьим лицам.Перебор
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