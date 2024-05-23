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    • Автор хет-трика в финале Лиги Европы прокомментировал победу «Аталанты»

    Автор хет-трика в финале Лиги Европы прокомментировал победу «Аталанты»

    Вингер «Аталанты» Адемола Лукман после победы в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0) высказался о своей игре и выступлении команды из Бергамо.

    «Мы сыграли фантастически на всех частях поля. С первых минут мы продемонстрировали свое стремление. Мы провели фантастический первый тайм и не стали почивать на лаврах во втором.

    Последние два года клуб и тренер поддерживали меня, предоставляя мне время и поддержку, чтобы я мог играть в футбол и демонстрировать свою игру в рамках нашего стиля. И это помогло мне поднять свою игру на совершенно новый уровень. Я благодарен. Мы сотворили историю и завоевали титул для Бергамо.

    Самое главное качество Гасперини – это его настойчивость. Из ваших с ним тренировок и бесед вы понимаете, чего он от вас ожидает. Первые разговоры с ним заставили меня взглянуть на футбол по-новому. Это упростило ситуацию. Это позволило мне по-другому взглянуть на свою игру. Я очень благодарен ему.

    «Леверкузен» – команда топ-уровня. До сегодняшнего вечера они не проигрывали. Я испытываю огромное уважение к ним за то, что они сделали в этом году. Мы хорошо подготовились и правильно выполнили план на игру.

    Я всегда был уверен в своей способности создавать моменты, забивать голы, помогать своим партнерам по команде. За последние два года я смог вывести свою игру на совершенно новый уровень.

    Возможно, это могло случиться и раньше, но это случилось сейчас. Но это только начало. Я надеюсь, что таких вечеров будет больше, и мы будем играть все лучше и лучше», – сказал Лукман.

    • 26-летний нигериец забил голы на 12-й, 26-й и 75-й минутах.
    • «Аталанта» впервые в своей истории победила в еврокубке.

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    Источник: официальный сайт УЕФА

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