Хавбек «Байера» прокомментировал первое поражение клуба в сезоне

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих высказался о первом поражении «Байера» в сезоне, которое случилось в матче с «Аталантой» (0:3) в финале Лиги Европы.
«Я бы предпочел, чтобы оно произошло в какой-нибудь незначащей игре. Чрезвычайно тяжело это принять, но мы должны быть честными с самими собой. Все произошло заслуженно, так что мы должны с высоко поднятой головой выйти и поздравить «Аталанту». Сегодня она точно заслужила больше нашего.
«Аталанта» делала то же, что и всегда. Она по всему полю шла в обыгрыш лицом к лицу и выигрывала в решающих индивидуальных дуэлях. Полагаю, в игре были фазы, в которых мы действовали лучше, но реальных моментов для взятия ворот не создавали. Если пропускаешь трижды и ни разу не забиваешь, то заслуживаешь поражения», – сказал Андрих.
- «Байер» прервал серию из 51 матча без поражений.
- Команда выиграла в этом сезоне чемпионат Германии. Леверкузенцам еще предстоит провести финал Кубка страны.