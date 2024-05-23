Хавбек «Байера» прокомментировал первое поражение клуба в сезоне

Полузащитник «Байера» Роберт Андрих высказался о первом поражении «Байера» в сезоне, которое случилось в матче с «Аталантой» (0:3) в финале Лиги Европы.

«Я бы предпочел, чтобы оно произошло в какой-нибудь незначащей игре. Чрезвычайно тяжело это принять, но мы должны быть честными с самими собой. Все произошло заслуженно, так что мы должны с высоко поднятой головой выйти и поздравить «Аталанту». Сегодня она точно заслужила больше нашего.

«Аталанта» делала то же, что и всегда. Она по всему полю шла в обыгрыш лицом к лицу и выигрывала в решающих индивидуальных дуэлях. Полагаю, в игре были фазы, в которых мы действовали лучше, но реальных моментов для взятия ворот не создавали. Если пропускаешь трижды и ни разу не забиваешь, то заслуживаешь поражения», – сказал Андрих.