Реакция Юрана на победу «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).
- Хет-трик оформил Адемола Лукман.
«Неожиданный для меня результат. Нужно отдать должное «Аталанте» – хорошо разобрали соперника. Их игроки всe грамотно выполняли на поле, поэтому не оставили шансов «Байеру».
Я не ожидал счeта 0:3, но это заслуга тренеров и игроков, которые готовились к финалу. Было видно, что они сработали на максимум в верхнем прессинге, не давали разбегаться «Байеру». Заслуженная победа, но неожиданная», – сказал Юран.
- «Аталанта» выступит в новом сезоне Лиги чемпионов.
- Главный тренер команды Джан Пьеро Гасперини летом может перейти в «Наполи».