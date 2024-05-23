Реакция Юрана на победу «Аталанты» в Лиге Европы

Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).

Хет-трик оформил Адемола Лукман.

«Неожиданный для меня результат. Нужно отдать должное «Аталанте» – хорошо разобрали соперника. Их игроки всe грамотно выполняли на поле, поэтому не оставили шансов «Байеру».

Я не ожидал счeта 0:3, но это заслуга тренеров и игроков, которые готовились к финалу. Было видно, что они сработали на максимум в верхнем прессинге, не давали разбегаться «Байеру». Заслуженная победа, но неожиданная», – сказал Юран.