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    Реакция Юрана на победу «Аталанты» в Лиге Европы

    Бывший тренер «Пари НН» Сергей Юран высказался о победе «Аталанты» в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).

    «Неожиданный для меня результат. Нужно отдать должное «Аталанте» – хорошо разобрали соперника. Их игроки всe грамотно выполняли на поле, поэтому не оставили шансов «Байеру».

    Я не ожидал счeта 0:3, но это заслуга тренеров и игроков, которые готовились к финалу. Было видно, что они сработали на максимум в верхнем прессинге, не давали разбегаться «Байеру». Заслуженная победа, но неожиданная», – сказал Юран.

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    Источник: «Чемпионат»

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