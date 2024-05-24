Агент Миранчука высказался о возможности привезти трофей Лиги Европы в Россию

Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчук Вадим Шпинев прокомментировал невыход игрока на поле в финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).
«Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», – сказал Шпинев.
- 28-летний Миранчук провел в минувшем розыгрыше Лиги Европы 10 матчей за «Аталанту» и отдал 4 голевые передачи.
- Россиянин ни разу не сыграл полной встречи: 4 раза он выходил в основе и был заменен, 6 раз выходил на замену. В 3 встречах, включая финал, Миранчук оставался в запасе.