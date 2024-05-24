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    • Агент Миранчука высказался о возможности привезти трофей Лиги Европы в Россию

    Агент Миранчука высказался о возможности привезти трофей Лиги Европы в Россию

    Агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчук Вадим Шпинев прокомментировал невыход игрока на поле в финале Лиги Европы против «Байера» (3:0).

    «Смазало впечатление то, что парень не играл. Да, в других матчах турнира выходил, а здесь тренер посчитал, что это не нужно. Планируются ли праздничные мероприятия в России, привезет ли кубок? Думаю, что не получится каких-то празднеств с кубком и медалями», – сказал Шпинев.

    • 28-летний Миранчук провел в минувшем розыгрыше Лиги Европы 10 матчей за «Аталанту» и отдал 4 голевые передачи.
    • Россиянин ни разу не сыграл полной встречи: 4 раза он выходил в основе и был заменен, 6 раз выходил на замену. В 3 встречах, включая финал, Миранчук оставался в запасе.

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    Источник: ТАСС

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