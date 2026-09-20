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Атлетико
Адемола Лукман
Статистика
€ 40 млн
Адемола Лукман - статистика
Атлетико
20 октября 1997 (28)
#11 | Нападающий
Нигерия | Англия
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Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
67' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 68'
50'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 76'
Лига чемпионов, Общий этап
Ливерпуль
2 : 1
09.09.2026
Атлетико
59' - 90'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 58'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 66'
26'
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Англия. Премьер-лига 2016/2017
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико
7
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 7 тур
Атлетико
2 : 1
20.09.2026
Реал
67' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Атлетико
4 : 0
16.09.2026
Осасуна
1' - 68'
50'
Испания. Примера, 5 тур
Реал Сосьедад
0 : 3
13.09.2026
Атлетико
1' - 76'
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
3 : 0
05.09.2026
Атлетико
1' - 58'
Испания. Примера, 3 тур
Севилья
1 : 3
29.08.2026
Атлетико
1' - 66'
26'
Испания. Примера, 2 тур
Атлетико
2 : 2
23.08.2026
Вильярреал
1' - 79'
Испания. Примера, 1 тур
Атлетико
2 : 0
19.08.2026
Малага
1' - 90'
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