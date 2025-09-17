Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
ЧМ-2026
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ
ЧМ-2026
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2025/2026
Ливерпуль - Атлетико
Ливерпуль - Атлетико: обзор матча 17 сентября 2025
Ливерпуль
17.09.2025, среда, 22:00
Лига чемпионов, 1 тур
3 : 2
Завершен
Атлетико
4'
Э. Робертсон
6'
М. Салах
90+2'
В. ван Дейк
45+3'
М. Льоренте
81'
М. Льоренте
Матч
Составы
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Ливерпуль - Атлетико
Завершен
ГОЛ! 3:2!
Вирджил ван Дейк
Пас отдал
Доминик Собослаи
90'
+2
90'
+4'
Замена
Милош Керкез
️️️️➡️️
Эндрю Робертсон
86'
81'
ГОЛ! 2:2!
Маркос Льоренте
77'
Замена
Марк Пубиль
️️️️➡️️
Николас Гонсалес
Замена
Рио Нгумоха
️️️️➡️️
Флориан Вирц
74'
Желтая карточка
Конор Брэдли
(фол)
70'
61'
Замена
Александр Серлот
️️️️➡️️
Антуан Гризманн
61'
Замена
Науэль Молина
️️️️➡️️
Конор Галлахер
Замена
Конор Брэдли
️️️️➡️️
Жереми Фримпонг
58'
Замена
Уго Экитике
️️️️➡️️
Александер Исак
58'
Замена
Алексис Мак Аллистер
️️️️➡️️
Коди Гакпо
58'
53'
Замена
Коке
️️️️➡️️
Джакомо Распадори
45'
+4
Желтая карточка
Клеман Лангле
(фол)
45'
+3
ГОЛ! 2:1!
Маркос Льоренте
Пас отдал
Джакомо Распадори
45'
+4'
Гол отменен
Жереми Фримпонг
36'
31'
Желтая карточка
Робен Ле Норман
(фол)
ГОЛ! 2:0!
Мохамед Салах
Пас отдал
Райан Гравенберх
6'
ГОЛ! 1:0!
Эндрю Робертсон
Пас отдал
Мохамед Салах
4'
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
5
Ибраима Конате
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
(К)
ЦЗ
30
Жереми Фримпонг
ПЗ
8
Райан Гравенберх
ЦП
8
Доминик Собослаи
АП
17
Флориан Вирц
АП
11
Коди Гакпо
ЛВ
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Атлетико
13
Ян Облак
(К)
ВР
20
Хави Галан
ЛЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
15
Клеман Лангле
ЦЗ
8
Пабло Барриос
ЦП
22
Конор Галлахер
ЦП
5
Маркос Льоренте
ЦП
17
Джулиано Симеоне
ЛВ
23
Николас Гонсалес
ЛВ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
18
Джакомо Распадори
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Ливерпуль
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
12
Конор Брэдли
ПЗ
6
Ватару Эндо
ОП
20
Алексис Мак Аллистер
ЦП
73
Рио Нгумоха
ЛВ
22
Уго Экитике
ПВ
76
Джейден Даннс
ЦФ
Атлетико
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
16
Науэль Молина
ПЗ
18
Марк Пубиль
ПЗ
6
Коке
ЦП
28
Тауфик Сейду
ЦП
29
Райан Белаид
ПВ
7
Александр Серлот
ЦФ
14
Карлос Мартин
ЦФ
4-1-3-2
1
Алиссон
3
Робертсон
5
Конате
4
ван Дейк
30
Фримпонг
8
Гравенберх
11
Гакпо
17
Вирц
10
Салах
9
Исак
8
Собослаи
3-3-2-2
13
Облак
24
Ле Норман
15
Лангле
20
Галан
8
Барриос
22
Галлахер
5
Льоренте
17
Симеоне
23
Гонсалес
18
Распадори
7
Гризманн
3
Робертсон
6
Керкез
6
Керкез
3
Робертсон
30
Фримпонг
12
Брэдли
12
Брэдли
30
Фримпонг
11
Гакпо
20
Мак Аллистер
20
Мак Аллистер
11
Гакпо
17
Вирц
73
Нгумоха
73
Нгумоха
17
Вирц
9
Исак
22
Экитике
22
Экитике
9
Исак
22
Галлахер
16
Молина
16
Молина
22
Галлахер
23
Гонсалес
18
Пубиль
18
Пубиль
23
Гонсалес
18
Распадори
6
Коке
6
Коке
18
Распадори
7
Гризманн
7
Серлот
7
Серлот
7
Гризманн
Остались в запасе
Ливерпуль
Атлетико
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
29
Райан Белаид
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Диего Симеоне
Остались в запасе
25
Георгий Мамардашвили
ВР
28
Фредди Вудман
ВР
2
Джо Гомес
ЦЗ
15
Джованни Леони
ЦЗ
6
Ватару Эндо
ОП
76
Джейден Даннс
ЦФ
Остались в запасе
1
Хуан Муссо
ВР
31
Сальви Эскивель
ВР
3
Маттео Руджери
ЛЗ
17
Давид Ганцко
ЦЗ
28
Тауфик Сейду
ЦП
29
Райан Белаид
ПВ
14
Карлос Мартин
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Диего Симеоне
Статистика матча Ливерпуль - Атлетико
1
2
Всего ударов по воротам
20
10
Удары в створ
6
4
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
ВАР
1
0
Угловые удары
7
6
Нарушения
7
9
Офсайды
1
2
Количество передач
596
463
Сейвы
2
3
Точность передач %
89
84
Удары мимо ворот
9
4
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
18
6
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
2.6
0.61
xGP (предотвращенные голы)
-0.9
-0.9
Информация о матче
Главный судья:
Маурицио Мариани
(Рим)
Стадион:
Энфилд Роуд
Посещаемость:
59507
Новости команд
Все
Ливерпуль
Атлетико
«Ливерпуль» улучшит предложение по игроку, которого не продали за 100 миллионов
16:53
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
Вчера, 21:57
9
«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде
18 июня
1
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
18 июня
1
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
18 июня
«Ливерпуль» улучшит предложение по игроку, которого не продали за 100 миллионов
16:53
ЧМ-2026. Нидерланды с экс-спартаковцем разгромили Швецию Поттера (5:1), у Гакпо и Бробби по дублю
Вчера, 21:57
9
«Лейпциг» ответил на 100-миллионное предложение «Ливерпуля» по Диоманде
18 июня
1
«Ливерпуль» выкупил вингера сборной Испании за 40 миллионов
18 июня
1
Стало известно, сможет ли «Реал» выкупить игрока сборной Испании у «Ливерпуля»
18 июня
Фаната «Атлетико» арестовали за оскорбления в адрес Винисиуса в матче, где «Реал» не играл
16 июня
1
Два клуба отказались от борьбы за хавбека «Барселоны»
15 июня
Стало известно, какой клуб боролся с «Реалом» за покупку Кукурельи
14 июня
1
«Ювентус» договорился с вратарем сборной Аргентины
12 июня
3
Новый тренер ЦСКА ответил на претензии, что ему рано быть главным
10 июня
1
Больше новостей
Последние матчи
Все
Ливерпуль
Атлетико
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Ливерпуль
1 : 1
24.05.2026
Брентфорд
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Астон Вилла
4 : 2
15.05.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Ливерпуль
1 : 1
09.05.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.05.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Ливерпуль
3 : 1
25.04.2026
Кристал Пэлас
Испания. Примера, 38 тур
Вильярреал
5 : 1
24.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 37 тур
Атлетико
1 : 0
17.05.2026
Жирона
Испания. Примера, 36 тур
Осасуна
1 : 2
12.05.2026
Атлетико
Испания. Примера, 35 тур
Атлетико
0 : 1
09.05.2026
Сельта
Лига чемпионов, 1/2 финала
Арсенал
1 : 0
05.05.2026
Атлетико
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
18+
Читайте нас: