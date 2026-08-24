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«Валенсия» – «Бетис»: кто победит в матче 1 тура чемпионата Испании 2026/2027

24 августа 2026 10:55
Валенсия - Бетис
25 авг. 2026, вторник 22:00 | Испания. Примера, 1 тур
Перейти в онлайн матча
2.55
Победа «Бетиса»
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Матч 1 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Бетисом» пройдет 25 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья». Хозяева начали сезон с ничьей против «Сельты» (0:0) и не проигрывают в пяти последних матчах Ла Лиги. Гости, напротив, стартовали с победы над «Реал Сосьедад» (1:0) и не уступают в пяти из семи последних встреч. При этом в очных противостояниях «Бетис» имеет преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Валенсии». Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку «Местальи», или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Валенсия» постарается использовать преимущество домашнего поля и свою стабильность в чемпионате, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда не проигрывает в пяти последних матчах Ла Лиги, а в атаке стабильна: она забивает в десяти из двенадцати последних встреч, а в очных матчах с «Бетисом» отличается в пяти последних играх. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 1,00 гола, но их оборона пропускает 1,20 мяча за тот же период. В стартовом туре «Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0), не сумев реализовать свои моменты. Однако домашняя поддержка и уверенность в матчах с «Бетисом» дают хозяевам шанс на успех.

«Бетис» подходит к игре с явным преимуществом в очной статистике и хорошей формой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Валенсии» и забивает в семи из них. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. При этом оборона «Бетиса» действует надeжнее, чем у хозяев: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовом туре «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» (1:0), а в товарищеских матчах уверенно побеждал «Интер» (1:0) и «Альмерию» (1:0). Гости имеют психологическое преимущество над «Валенсией» и умеют играть на выезде, что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Валенсии», «Бетис» имеет преимущество в очных встречах и лучшую оборону. Обе команды стабильны в атаке, но гости выглядят организованнее и реже пропускают. Наиболее вероятный исход – победа «Бетиса» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 61 очном матче «Валенсия» одержала 29 побед, «Бетис» – 18, ещe 14 встреч завершились вничью. Однако в последних восьми очных матчах «Бетис» не проиграл в шести из них и забивает в семи последних встречах. Текущая форма «Бетиса» – победа в стартовом туре и надeжная оборона, тогда как «Валенсия» не проигрывает в чемпионате, но имеет проблемы с реализацией. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Бетиса», несмотря на домашний фактор.

Личные встречи
Побед - 14 (39%)
Ничьих - 9 (25%)
Побед - 13 (36%)
58
Забитых мячей
49
1.61
В среднем за матч
1.36
6:3
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 6
15.10.2017
Валенсия
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
2 : 2
18.04.2021
Валенсия
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
0 : 1
25.08.2026
Бетис
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
2 : 1
01.02.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
1 : 1
09.11.2025
Бетис
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
23.05.2025
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
4 : 2
23.11.2024
Бетис
Испания. Примера, 32 тур
Валенсия
1 : 2
20.04.2024
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 0
01.10.2023
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1 : 1
04.06.2023
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
3 : 0
10.11.2022
Бетис
Испания. Примера, 36 тур
Валенсия
0 : 3
10.05.2022
Бетис
Испания. Кубок, Финал
Бетис
1 : 1
23.04.2022
Валенсия
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
4 : 1
27.10.2021
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
2 : 2
18.04.2021
Валенсия
Испания. Примера, 5 тур
Валенсия
0 : 2
03.10.2020
Бетис
Испания. Примера, 26 тур
Валенсия
2 : 1
29.02.2020
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
2 : 1
23.11.2019
Валенсия
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1 : 2
21.04.2019
Валенсия
Испания. Кубок, 1/2 финала
Валенсия
1 : 0
28.02.2019
Бетис
Испания. Кубок, 1/2 финала
Бетис
2 : 2
07.02.2019
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
15.09.2018
Бетис
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 0
04.03.2018
Бетис
Испания. Примера, 8 тур
Бетис
3 : 6
15.10.2017
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
0 : 0
11.02.2017
Валенсия
Испания. Примера, 3 тур
Валенсия
2 : 3
11.09.2016
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Бетис
1 : 0
07.02.2016
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
0 : 0
19.09.2015
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
5 : 0
08.02.2014
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
3 : 1
15.09.2013
Валенсия
Испания. Примера, 28 тур
Валенсия
3 : 0
17.03.2013
Бетис
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
1 : 0
27.10.2012
Валенсия
Испания. Примера, 35 тур
Валенсия
4 : 0
22.04.2012
Бетис
Испания. Примера, 16 тур
Бетис
2 : 1
10.12.2011
Валенсия
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1 : 2
22.04.2009
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
3 : 2
30.11.2008
Бетис
Испания. Примера, 23 тур
Валенсия
3 : 1
10.02.2008
Бетис
Испания. Примера, 4 тур
Бетис
1 : 2
23.09.2007
Валенсия
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
39
Рюносукэ Сато
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
2
Гидо Родригес
(К) ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Бетис
1
Альваро Вальес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
16
Валентин Гомес
ЦЗ
3
Диего Льоренте
(К) ЦЗ
12
Анхель Ортис
ПЗ
6
Факундо Берналь
ОП
18
Нельсон Деосса
ЦП
8
Пабло Форнальс
АП
17
Родриго Рикельме
ПВ
7
Антони
ПВ
9
Кучо Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
25
Кейн ван Оевелен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Андре Алмейда
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
38
Jaume Durá
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
Бетис
40
Álvaro de Pablo
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
21
Марк Рока
ОП
15
Альваро Фидальго
ЦП
22
Иско
АП
15
Пабло Гарсия
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
19
Трой Пэррот
ЦФ
4-3-2-1
1
Димитриевски
21
Васкес
5
Таррега
4
Дьякаби
24
Маффео
18
Пепелу
2
Родригес
8
Гуэрра
39
Сато
7
Данжума
9
Дуро
4-1-1-3-1
1
Вальес
12
Ортис
16
Гомес
3
Льоренте
23
Фирпо
6
Берналь
18
Деосса
7
Антони
8
Форнальс
17
Рикельме
9
Эрнандес
18
Пепелу
27
Оторби
27
Оторби
18
Пепелу
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
24
Маффео
11
Риоха
11
Риоха
24
Маффео
7
Данжума
24
Угринич
24
Угринич
7
Данжума
2
Родригес
15
Дьен
15
Дьен
2
Родригес
8
Форнальс
15
Гарсия
15
Гарсия
8
Форнальс
9
Эрнандес
19
Пэррот
19
Пэррот
9
Эрнандес
12
Ортис
2
Бельерин
2
Бельерин
12
Ортис
17
Рикельме
22
Иско
22
Иско
17
Рикельме
23
Фирпо
11
Гарсия
11
Гарсия
23
Фирпо
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
25
Кейн ван Оевелен
ВР
36
Икер Кордоба
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
38
Jaume Durá
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
15
Альваро Фидальго
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
21
Марк Рока
ОП
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
40
Álvaro de Pablo
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
25
Кейн ван Оевелен
ВР
36
Икер Кордоба
ЦЗ
29
A. Panach
ЦЗ
38
Jaume Durá
ЦП
Остались в запасе
15
Альваро Фидальго
ЦП
14
Икер Лосада
ЦФ
21
Марк Рока
ОП
5
Марк Бартра
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
40
Álvaro de Pablo
ВР
31
Ману Гонсалес
ВР
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
Точно не сыграют
Серхи Каньос
ПВ
Хосе Копете
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Диего Лопес
ЦФ
Альберто Мари
ЦФ
Юстин де Хас
ЦЗ
Бетис
Точно не сыграют
Диего Конде
ВР
Эз Абде
ЛВ
Джовани Ло Чельсо
АП
José Morante
ЦФ
Gonzalo Petit
ЦФ
Айтор Руйбаль
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бетиса» в основное время. Преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей делают их фаворитами, несмотря на домашнюю поддержку «Валенсии». Хозяева способны забить, но их проблемы с реализацией и неудачная история против этого соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Бетиса» с коэффициентом 2.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Бетисом» состоится 25 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».

«Валенсия» – «Бетис»: смотреть онлайн

2.55
Победа «Бетиса»
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Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Бетис Валенсия
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