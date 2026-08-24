Матч 1 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Бетисом» пройдет 25 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья». Хозяева начали сезон с ничьей против «Сельты» (0:0) и не проигрывают в пяти последних матчах Ла Лиги. Гости, напротив, стартовали с победы над «Реал Сосьедад» (1:0) и не уступают в пяти из семи последних встреч. При этом в очных противостояниях «Бетис» имеет преимущество – он не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Валенсии». Кто окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на поддержку «Местальи», или гости, которые традиционно удачно играют против этого соперника?

Кто победит в матче

«Валенсия» постарается использовать преимущество домашнего поля и свою стабильность в чемпионате, чтобы одержать первую победу в сезоне. Команда не проигрывает в пяти последних матчах Ла Лиги, а в атаке стабильна: она забивает в десяти из двенадцати последних встреч, а в очных матчах с «Бетисом» отличается в пяти последних играх. В среднем за последние пять матчей атака хозяев приносит 1,00 гола, но их оборона пропускает 1,20 мяча за тот же период. В стартовом туре «Валенсия» сыграла вничью с «Сельтой» (0:0), не сумев реализовать свои моменты. Однако домашняя поддержка и уверенность в матчах с «Бетисом» дают хозяевам шанс на успех.

«Бетис» подходит к игре с явным преимуществом в очной статистике и хорошей формой. Команда не проигрывает в шести из восьми последних матчей против «Валенсии» и забивает в семи из них. В атаке гости стабильны: они забивают в пяти из семи последних встреч, а в среднем за последние пять игр их атака приносит 1,40 гола. При этом оборона «Бетиса» действует надeжнее, чем у хозяев: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В стартовом туре «Бетис» обыграл «Реал Сосьедад» (1:0), а в товарищеских матчах уверенно побеждал «Интер» (1:0) и «Альмерию» (1:0). Гости имеют психологическое преимущество над «Валенсией» и умеют играть на выезде, что делает их серьeзным претендентом на победу.

Итоговый вывод: несмотря на домашнюю поддержку «Валенсии», «Бетис» имеет преимущество в очных встречах и лучшую оборону. Обе команды стабильны в атаке, но гости выглядят организованнее и реже пропускают. Наиболее вероятный исход – победа «Бетиса» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В 61 очном матче «Валенсия» одержала 29 побед, «Бетис» – 18, ещe 14 встреч завершились вничью. Однако в последних восьми очных матчах «Бетис» не проиграл в шести из них и забивает в семи последних встречах. Текущая форма «Бетиса» – победа в стартовом туре и надeжная оборона, тогда как «Валенсия» не проигрывает в чемпионате, но имеет проблемы с реализацией. Очная статистика и класс гостей склоняют чашу весов в пользу «Бетиса», несмотря на домашний фактор.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бетиса» в основное время. Преимущество в очных встречах, надeжная оборона и стабильная атака гостей делают их фаворитами, несмотря на домашнюю поддержку «Валенсии». Хозяева способны забить, но их проблемы с реализацией и неудачная история против этого соперника не позволяют рассчитывать на положительный результат. Рекомендуемая ставка – победа «Бетиса» с коэффициентом 2.55. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 1 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Бетисом» состоится 25 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 22:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на каналах «Матч ТВ» и «МАТЧ! Футбол 2».