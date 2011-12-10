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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 10 декабря 2011
Бетис
10.12.2011, суббота, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
90+1'
Р. Кастро
90+4'
Р. Кастро
66'
Х. Антонио Дорадо (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
ГОЛ! 2:1!
Р. Кастро
Пас отдал
Хуанма
+4
Желтая карточка
Р. Кастро
+3
ГОЛ! 1:1!
Р. Кастро
+1
Замена
А. Адурис
️️️️
Р. Сольдадо
Травма
Д. Алвес
Замена
Д. Альбельда
️️️️
Т. Коста
Замена
Хуанма
️️️️
Х. Перейра
Желтая карточка
Х. Перейра
Замена
Д. Парехо
️️️️
Жонас
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Санта Крус
Замена
Э. Кальвенте
️️️️
А. Посуэло
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Х. Антонио Дорадо
Желтая карточка
Исидоро
Желтая карточка
А. Барраган
Желтая карточка
Р. Сольдадо
Желтая карточка
Марио
Желтая карточка
Т. Коста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ЦЗ
17
Исидоро
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЛП
0
Ириней
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ПП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
5
Анхель Деальберт
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
5
Мехмет Топал
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
17
Жонас
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
24
Эзекиль Кальвенте
ЛП
22
Хуанма
ЛВ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
11
Эвер Банега
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
20
Ариц Адурис
ЦФ
4-4-2
13
Касто
23
Начо
3
Марио
5
Дорадо
17
Исидоро
9
Перейра
0
Ириней
7
Эчебаррия
8
Посуэло
24
Санта Крус
24
Кастро
4-1-2-2-1
25
Алвес
19
Барраган
4
Руис
5
Деальберт
22
Матье
8
Фегули
5
Топал
8
Коста
19
Эрнандес
17
Жонас
9
Сольдадо
8
Посуэло
24
Кальвенте
24
Кальвенте
8
Посуэло
9
Перейра
22
Хуанма
22
Хуанма
9
Перейра
24
Санта Крус
19
Молина
19
Молина
24
Санта Крус
8
Коста
6
Альбельда
6
Альбельда
8
Коста
17
Жонас
10
Парехо
10
Парехо
17
Жонас
9
Сольдадо
20
Адурис
20
Адурис
9
Сольдадо
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
13
Иньяки Гоитиа
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
8
Хавьер Матилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
2
Бруно
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Валенсия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол" 22:55 (прямая)
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