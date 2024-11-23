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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 23 ноября 2024
Валенсия
23.11.2024, суббота, 16:00
Испания. Примера, 14 тур
4 : 2
Завершен
Бетис
8'
С. Таррега
50'
У. Дуро
53'
У. Дуро
56'
Д. Лопес
14'
У. Дуро (АГ)
66'
Л. Авила
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Бетис
Желтая карточка
С. Таррега
90'
+5
Замена
Ф. Перес
️️️️
Л. Риоха
90'
+1
90'
Желтая карточка
Ю. Сабали
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
90'
88'
Желтая карточка
С. Бакамбу
Желтая карточка
А. Алмейда
86'
Замена
А. Алмейда
️️️️
Х. Гуэрра
82'
81'
Замена
А. Диао
️️️️
В. Роке
Замена
У. Гильямон
️️️️
Э. Барренечеа
75'
Замена
Д. Гомес
️️️️
У. Дуро
74'
Замена
Х. Валера
️️️️
Д. Лопес
74'
68'
Замена
Хуанми
️️️️
Э. Абде
66'
ГОЛ! 4:2!
Л. Авила
Пас отдал
С. Бакамбу
58'
Замена
С. Бакамбу
️️️️
А. Руйбаль
57'
Замена
Л. Авила
️️️️
И. Лосада
57'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
К. Гуирао
ГОЛ! 4:1!
Д. Лопес
56'
ГОЛ! 3:1!
У. Дуро
Пас отдал
Х. Гуэрра
53'
ГОЛ! 2:1!
У. Дуро
50'
Желтая карточка
Э. Барренечеа
20'
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
У. Дуро
ГОЛ! 1:0!
С. Таррега
Пас отдал
У. Дуро
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К)
ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Ярек Гасиоровски
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
5
Энцо Барренечеа
ОП
8
Хави Гуэрра
ЦП
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Бетис
1
Руй Силва
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Марк Бартра
(К)
ЦЗ
4
Натан
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Эз Абде
ЛВ
15
Карлос Гуирао
ЦП
5
Серджи Альтимира
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
14
Икер Лосада
ЦФ
9
Витор Роке
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
21
Фран Перес
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
99
Дани Гомес
ЦФ
11
Херман Валера
ЦФ
Бетис
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Матео Флорес
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
94
Седрик Бакамбу
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
6
Луис Авила
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Мамардашвили
5
Таррега
3
Москера
3
Гасиоровски
14
Гайя
5
Барренечеа
20
Фулкье
8
Гуэрра
11
Риоха
9
Дуро
16
Лопес
4-2-2-2
1
Силва
20
Сабали
5
Бартра
4
Натан
15
Перро
15
Гуирао
5
Альтимира
24
Руйбаль
10
Эз Абде
9
Роке
14
Лосада
5
Барренечеа
22
Гильямон
22
Гильямон
5
Барренечеа
8
Гуэрра
8
Алмейда
8
Алмейда
8
Гуэрра
11
Риоха
21
Перес
21
Перес
11
Риоха
9
Дуро
99
Гомес
99
Гомес
9
Дуро
16
Лопес
11
Валера
11
Валера
16
Лопес
15
Гуирао
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
15
Гуирао
9
Роке
11
Диао
11
Диао
9
Роке
24
Руйбаль
94
Бакамбу
94
Бакамбу
24
Руйбаль
10
Эз Абде
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Эз Абде
14
Лосада
6
Авила
6
Авила
14
Лосада
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Столе Димитриевски
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
10
Мартин Техон
АП
7
Серхи Каньос
ПВ
41
Уоррен Мадригаль
ЦФ
Остались в запасе
30
Фран Вьейтес
ВР
13
Адриан
ВР
15
Рикардо Родригес
ЛЗ
3
Диего Льоренте
ЦЗ
21
Матео Флорес
ЦП
Главный тренер
Рубен Бараха
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
4
2
Всего ударов по воротам
11
7
Удары в створ
5
3
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Угловые удары
2
4
Нарушения
10
16
Офсайды
4
6
Количество передач
416
431
Сейвы
2
1
Точность передач %
80
82
Удары мимо ворот
2
4
Блокированные удары
4
0
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
1.59
0.97
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
1 : 1
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Бетис
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
- : -
06.12.2026
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
0 : 1
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Рикардо де Бургос Бенгоэчеа
(Бильбао)
Стадион:
Месталья
Посещаемость:
43975 из 55000 зрителей (79%)
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