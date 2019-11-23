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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 23 ноября 2019
Бетис
23.11.2019, суббота, 18:00
Испания. Примера, 14 тур
2 : 1
Завершен
Валенсия
37'
Хоакин
90+3'
С. Каналес
32'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
90'
+3
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
90'
+3
Желтая карточка
А. Морено
64'
57'
Желтая карточка
Д. Васс
ГОЛ! 1:1!
Хоакин
Пас отдал
А. Морено
37'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
32'
32'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Жоэль
26
Сидней
6
Гонсалес
2
Манди
11
Алекс Морено
22
Эмерсон
18
Гуардадо
20
Каналес
10
Фекир
17
Хоакин
80
Морон
4-2-2-2
24
Силлессен
14
Гайя
5
Мангала
3
Паулиста
24
Коста
10
Васс
10
Парехо
14
Торрес
21
Вальехо
9
Гомес
19
Родриго
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
7
Ли Кан Ин
АП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Дани Мартин
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Вилфрид Каптум
ЦП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
1
Хауме
ВР
29
Хавьер Хименес
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Главный тренер
Альберт Селадес
Статистика матча Бетис - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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