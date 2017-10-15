Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 15 октября 2017
Бетис
15.10.2017, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 8 тур
3 : 6
Завершен
Валенсия
79'
Х. Кэмпбелл
80'
А. Санабрия
84'
К. Тельо
35'
Ж. Кондогбиа
64'
Родриго
74'
С. Мина
88'
С. Дзадза
90+4'
А. Перейра
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
90'
+4
ГОЛ! 3:5!
А. Перейра
88'
ГОЛ! 3:4!
С. Дзадза
Пас отдал
С. Мина
87'
Желтая карточка
А. Перейра
ГОЛ! 3:3!
К. Тельо
84'
ГОЛ! 2:3!
А. Санабрия
Пас отдал
Х. Кэмпбелл
80'
ГОЛ! 1:3!
Х. Кэмпбелл
79'
74'
ГОЛ! 0:3!
С. Мина
64'
ГОЛ! 0:2!
Родриго
Пас отдал
Д. Парехо
59'
Желтая карточка
Д. Мурильо
52'
Желтая карточка
И. Видаль
46'
Желтая карточка
Э. Гарай
Желтая карточка
З. Феддаль
45'
35'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Кондогбиа
Пас отдал
Д. Парехо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
12
Хуан Нарваэс
ЦФ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
4-2-1-3
1
Адан
2
Манди
3
Феддаль
22
Дурмиси
19
Барраган
18
Гуардадо
8
Руис
17
Хоакин
19
Санабрия
12
Нарваэс
11
Леон
4-3-1-2
33
Нето
22
Видаль
24
Гарай
24
Мурильо
14
Гайя
10
Парехо
18
Солер
19
Кондогбиа
11
Гедеш
19
Родриго
11
Дзадза
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
5
Жорди Амат
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
8
Андреас Перейра
АП
33
Начо Жиль
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Новости команд
Все
Бетис
Валенсия
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
Вчера, 13:39
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
Вчера, 12:31
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+