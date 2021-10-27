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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 27 октября 2021
Бетис
27.10.2021, среда, 21:00
Испания. Примера, 11 тур
4 : 1
Завершен
Валенсия
14'
Б. Иглесиас (П)
30'
Б. Иглесиас
61'
Г. Пеццелла
68'
Хуанми
39'
Г. Паулиста
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
Замена
Р. Гонсалес
️️️️
В. Карвалью
84'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
84'
77'
Желтая карточка
М. Вальехо
75'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
75'
Замена
У. Рачич
️️️️
Д. Васс
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Н. Фекир
74'
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
74'
73'
Желтая карточка
Д. Фулкье
70'
Желтая карточка
Г. Гедеш
ГОЛ! 4:1!
Хуанми
68'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Г. Родригес
63'
ГОЛ! 3:1!
Г. Пеццелла
Пас отдал
Н. Фекир
61'
60'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Х. Васкес
60'
Замена
Э. Кошта
️️️️
У. Дуро
Желтая карточка
Г. Родригес
54'
49'
Желтая карточка
У. Гильямон
45'
+3
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Г. Паулиста
39'
ГОЛ! 2:1!
Г. Паулиста
Желтая карточка
В. Руис
37'
ГОЛ! 2:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Хуанми
30'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Б. Иглесиас
14'
12'
Желтая карточка
О. Альдрете
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
10
Робер Гонсалес
ЦФ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
4-1-1-2-2
1
Браво
11
Алекс Морено
4
Руис
2
Пеццелла
33
Монтойя
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Фекир
7
Хуанми
7
Иглесиас
3-3-1-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
3
Паулиста
15
Альдрете
20
Фулкье
22
Гильямон
21
Васкес
10
Васс
11
Гедеш
9
Дуро
10
Андре
2
Родригес
18
Гуардадо
18
Гуардадо
2
Родригес
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
10
Фекир
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Фекир
10
Карвалью
10
Гонсалес
10
Гонсалес
10
Карвалью
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
10
Васс
10
Рачич
10
Рачич
10
Васс
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
3
Паулиста
4
Дьякаби
4
Дьякаби
3
Паулиста
9
Дуро
11
Кошта
11
Кошта
9
Дуро
21
Васкес
80
Муса
80
Муса
21
Васкес
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
25
Георгий Мамардашвили
ВР
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Валенсия
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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