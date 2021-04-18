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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 18 апреля 2021
Бетис
18.04.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 33 тур
2 : 2
Завершен
Валенсия
12'
Н. Фекир
42'
С. Каналес
22'
Г. Гедеш
61'
К. Солер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
90'
+5
Желтая карточка
Д. Васс
Желтая карточка
В. Руис
84'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
К. Тельо
82'
82'
Замена
К. Олива
️️️️
У. Рачич
Желтая карточка
Д. Лайнес
80'
Желтая карточка
Х. Миранда
74'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Н. Фекир
71'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Морено
71'
68'
Замена
К. Пиччини
️️️️
К. Солер
68'
Замена
А. Санчес
️️️️
Д. Черышев
67'
Замена
П. Кутроне
️️️️
К. Гамейро
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Хоакин
64'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Хуанми
64'
61'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
К. Солер
ГОЛ! 2:1!
С. Каналес
Пас отдал
Хоакин
42'
22'
ГОЛ! 1:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
У. Рачич
ГОЛ! 1:0!
Н. Фекир
Пас отдал
Хоакин
12'
9'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Т. Корреа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
28
Кристиан Олива
ОП
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Патрик Кутроне
ЦФ
4-1-3-2
1
Браво
11
Алекс Морено
2
Манди
4
Руис
22
Эмерсон
2
Родригес
37
Тельо
10
Фекир
17
Хоакин
7
Хуанми
20
Каналес
3-2-2-2-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
10
Рачич
10
Васс
7
Солер
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гамейро
17
Хоакин
16
Лайнес
16
Лайнес
17
Хоакин
11
Алекс Морено
33
Миранда
33
Миранда
11
Алекс Морено
10
Фекир
10
Карвалью
10
Карвалью
10
Фекир
37
Тельо
24
Руйбаль
24
Руйбаль
37
Тельо
7
Хуанми
7
Иглесиас
7
Иглесиас
7
Хуанми
7
Солер
12
Пиччини
12
Пиччини
7
Солер
10
Рачич
28
Олива
28
Олива
10
Рачич
90
Черышев
11
Санчес
11
Санчес
90
Черышев
14
Корреа
80
Муса
80
Муса
14
Корреа
9
Гамейро
10
Кутроне
10
Кутроне
9
Гамейро
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Остались в запасе
21
Ману Вальехо
ЛВ
13
Кристиан Риверо
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
7
Ли Кан Ин
АП
23
Джейсон
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Бетис - Валенсия
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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