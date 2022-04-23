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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 23 апреля 2022
Бетис
23.04.2022, суббота, 23:00
Испания. Кубок, Финал
1 : 1
Счет по пенальти – 5 : 4
Завершен
Валенсия
11'
Б. Иглесиас
30'
У. Дуро
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Бетис - Валенсия
Желтая карточка
К. Тельо
113'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Н. Фекир
111'
Замена
К. Тельо
️️️️
С. Каналес
111'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Морено
106'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
102'
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
102'
100'
Замена
Ю. Муса
️️️️
Д. Фулкье
98'
Желтая карточка
К. Солер
Желтая карточка
Б. Иглесиас
95'
90'
+3
Желтая карточка
Т. Корреа
90'
+2
Желтая карточка
О. Альдрете
Замена
Хоакин
️️️️
Хуанми
86'
85'
Замена
Б. Хиль
️️️️
У. Дуро
85'
Замена
У. Рачич
️️️️
У. Гильямон
79'
Замена
Т. Корреа
️️️️
И. Мориба
74'
Желтая карточка
У. Гильямон
Желтая карточка
Г. Пеццелла
72'
30'
ГОЛ! 1:1!
У. Дуро
Пас отдал
И. Мориба
Желтая карточка
В. Карвалью
14'
ГОЛ! 1:0!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Э. Бельерин
11'
5'
Желтая карточка
Г. Паулиста
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Алекс Морено
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
18
Карлос Солер
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
88
Коба Куандреди
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Браво
2
Пеццелла
5
Бартра
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
11
Алекс Морено
20
Каналес
10
Фекир
7
Хуанми
7
Иглесиас
3-3-2-1-1
25
Мамардашвили
3
Паулиста
15
Альдрете
4
Дьякаби
20
Фулкье
22
Гильямон
14
Гайя
18
Солер
6
Мориба
11
Гедеш
9
Дуро
7
Хуанми
17
Хоакин
17
Хоакин
7
Хуанми
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
20
Каналес
37
Тельо
37
Тельо
20
Каналес
10
Фекир
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Фекир
11
Алекс Морено
33
Миранда
33
Миранда
11
Алекс Морено
6
Мориба
14
Корреа
14
Корреа
6
Мориба
22
Гильямон
10
Рачич
10
Рачич
22
Гильямон
9
Дуро
17
Хиль
17
Хиль
9
Дуро
20
Фулкье
80
Муса
80
Муса
20
Фулкье
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
10
Родри
АП
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Элдер Кошта
ПВ
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
10
Родри
АП
1
Руй Силва
ВР
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
Остались в запасе
11
Элдер Кошта
ПВ
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
21
Хесус Васкес
ЛЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Бетис - Валенсия
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Эстадио де Ла Картуха
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