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Расписание матчей
Испания. Кубок
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 28 февраля 2019
Валенсия
28.02.2019, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
1 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Бетис
56'
Родриго
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Валенсия - Бетис
90'
+1
Желтая карточка
Хоакин
Желтая карточка
Хауме
85'
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
К. Гамейро
56'
Желтая карточка
Г. Паулиста
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Хесе
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
27
Франсис
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
33
Нето
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Хауме
14
Гайя
12
Пиччини
3
Паулиста
14
Ронкалья
13
Коклен
10
Васс
10
Парехо
11
Гедеш
19
Родриго
9
Гамейро
3-1-2-3-1
1
Жоэль
26
Сидней
5
Бартра
2
Манди
10
Карвалью
18
Гуардадо
27
Франсис
17
Хоакин
20
Каналес
10
Хесе
20
Ло Чельсо
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
90
Денис Черышев
ЛВ
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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