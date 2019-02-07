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Расписание матчей
Испания. Кубок
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 07 февраля 2019
Бетис
07.02.2019, четверг, 23:00
Испания. Кубок, 1/2 финала
2 : 2
Ответный матч – 0 : 1
Завершен
Валенсия
45'
Л. Морон
54'
Хоакин
70'
Д. Черышев
90+2'
К. Гамейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бетис - Валенсия
90'
+2
ГОЛ! 2:2!
К. Гамейро
Пас отдал
Родриго
73'
Желтая карточка
Д. Парехо
70'
ГОЛ! 2:1!
Д. Черышев
Пас отдал
К. Гамейро
65'
Желтая карточка
К. Солер
ГОЛ! 2:0!
Хоакин
54'
53'
Желтая карточка
Родриго
ГОЛ! 1:0!
Л. Морон
Пас отдал
Сидней
45'
Желтая карточка
Х. Фирпо
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Жоэль
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
26
Сидней
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
10
Хесе
ЛВ
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
11
Серхио Леон
ЦФ
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Жоэль
23
Фирпо
5
Бартра
2
Манди
26
Сидней
10
Карвалью
18
Гуардадо
20
Ло Чельсо
20
Каналес
17
Хоакин
80
Морон
4-1-2-1-2
1
Хауме
12
Пиччини
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
7
Солер
10
Парехо
90
Черышев
77
Мина
19
Родриго
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
13
Пау Лопес
ВР
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
13
Пау Лопес
ВР
6
Хави Гарсия
ЦП
27
Франсис
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
10
Хесе
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
10
Даниэль Васс
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
33
Нето
ВР
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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