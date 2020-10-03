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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 03 октября 2020
Валенсия
03.10.2020, суббота, 22:00
Испания. Примера, 5 тур
0 : 2
Завершен
Бетис
19'
С. Каналес
74'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
90'
+2
Замена
Хуанми
️️️️
К. Тельо
90'
+2
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Н. Фекир
86'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Санабрия
81'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Хоакин
Замена
К. Солер
️️️️
Ж. Кондогбиа
81'
Замена
М. Вальехо
️️️️
К. Гамейро
81'
74'
ГОЛ! 0:2!
К. Тельо
Пас отдал
Хоакин
Замена
А. Санчес
️️️️
Г. Гедеш
56'
Замена
Л. Кан Ин
️️️️
Джейсон
56'
53'
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
У. Гильямон
45'
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Каналес
Пас отдал
Хоакин
Желтая карточка
Г. Гедеш
12'
2'
Желтая карточка
М. Бартра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
23
Джейсон
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Висенте Эскердо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Бетис
1
Карлос Марин
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
80
Лорен Морон
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-1-2-2-2
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
14
Корреа
22
Гильямон
10
Васс
19
Кондогбиа
11
Гедеш
23
Джейсон
9
Гомес
9
Гамейро
4-1-3-2
1
Жоэль
22
Эмерсон
5
Бартра
26
Сидней
11
Алекс Морено
2
Родригес
17
Хоакин
10
Фекир
37
Тельо
19
Санабрия
20
Каналес
9
Гамейро
21
Вальехо
21
Вальехо
9
Гамейро
11
Гедеш
11
Санчес
11
Санчес
11
Гедеш
23
Джейсон
7
Кан Ин
7
Кан Ин
23
Джейсон
19
Кондогбиа
7
Солер
7
Солер
19
Кондогбиа
17
Хоакин
10
Карвалью
10
Карвалью
17
Хоакин
10
Фекир
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Фекир
37
Тельо
7
Хуанми
7
Хуанми
37
Тельо
19
Санабрия
7
Иглесиас
7
Иглесиас
19
Санабрия
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
80
Юнус Муса
ПВ
10
Урош Рачич
ОП
5
Гильем Молина
ЦЗ
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
1
Карлос Марин
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
4
Виктор Руис
ЦЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
80
Юнус Муса
ПВ
10
Урош Рачич
ОП
5
Гильем Молина
ЦЗ
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
1
Карлос Марин
ВР
13
Даниэль Ребольо
ВР
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
4
Виктор Руис
ЦЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
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