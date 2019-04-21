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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 21 апреля 2019
Бетис
21.04.2019, воскресенье, 21:45
Испания. Примера, 33 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
78'
Д. Ло Чельсо (П)
45'
Г. Гедеш
49'
Г. Гедеш
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
82'
Вторая желтая
Родриго
ГОЛ с пенальти! 1:2!
Д. Ло Чельсо
78'
Желтая карточка
Д. Ло Чельсо
73'
62'
Желтая карточка
Родриго
Желтая карточка
З. Феддаль
58'
Желтая карточка
Х. Фирпо
55'
49'
ГОЛ! 0:2!
Г. Гедеш
Пас отдал
Д. Парехо
Желтая карточка
А. Гуардадо
45'
45'
ГОЛ! 0:1!
Г. Гедеш
Пас отдал
Родриго
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
10
Хесе
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
6
Вилфрид Каптум
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Эсекьель Гарай
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Валенсия
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
9
Ферран Торрес
ПВ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-3-1
13
Лопес
23
Фирпо
5
Бартра
2
Манди
3
Феддаль
18
Гуардадо
6
Каптум
10
Хесе
20
Ло Чельсо
17
Хоакин
37
Тельо
3-1-3-2-1
33
Нето
3
Паулиста
24
Гарай
14
Гайя
13
Коклен
10
Васс
18
Солер
10
Парехо
11
Гедеш
90
Черышев
77
Мина
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
9
Ферран Торрес
ПВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
Остались в запасе
9
Ферран Торрес
ПВ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
19
Родриго
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Валенсия
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
0 : 0
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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