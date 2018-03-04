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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 04 марта 2018
Валенсия
04.03.2018, воскресенье, 22:45
Испания. Примера, 27 тур
2 : 0
Завершен
Бетис
23'
Родриго
47'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
82'
Желтая карточка
М. Бартра
79'
Желтая карточка
Хоакин
79'
Желтая карточка
Ф. Руис
Желтая карточка
С. Дзадза
55'
ГОЛ! 2:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Ж. Кондогбиа
47'
Желтая карточка
М. Монтойя
45'
44'
Желтая карточка
А. Барраган
ГОЛ! 1:0!
Родриго
Пас отдал
Г. Гедеш
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
33
Нето
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
18
Карлос Солер
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
5
Жорди Амат
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Виктор Камараса
ЦП
6
Хави Гарсия
ЦП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Бетис
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
4-3-1-2
33
Нето
14
Гайя
3
Паулиста
24
Мурильо
33
Монтойя
18
Солер
10
Парехо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
19
Родриго
77
Мина
4-3-1
1
Адан
19
Барраган
5
Бартра
5
Амат
2
Манди
8
Руис
6
Камараса
6
Хави Гарсия
17
Хоакин
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
13
Франсис Коклен
ОП
10
Лусиано Вьетто
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Остались в запасе
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
27
Франсис
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
11
Серхио Леон
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Месталья
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