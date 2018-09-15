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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 15 сентября 2018
Валенсия
15.09.2018, суббота, 19:30
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
Желтая карточка
М. Батшуайи
90'
+3
81'
Желтая карточка
П. Лопес
77'
Желтая карточка
А. Гуардадо
77'
Замена
Д. Ло Чельсо
️️️️
Р. Будебуз
Замена
М. Батшуайи
️️️️
Д. Черышев
77'
Желтая карточка
М. Дьякаби
76'
Желтая карточка
Г. Паулиста
74'
68'
Замена
С. Леон
️️️️
А. Санабрия
63'
Замена
Хоакин
️️️️
Т. Инуи
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Ф. Торрес
63'
Желтая карточка
К. Пиччини
62'
36'
Желтая карточка
А. Санабрия
Желтая карточка
Д. Парехо
31'
Желтая карточка
Ф. Торрес
16'
Замена
Д. Васс
️️️️
Ж. Кондогбиа
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Даниэль Парехо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
9
Ферран Торрес
ПВ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Бетис
13
Пау Лопес
ВР
23
Хуниор Фирпо
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
14
Такаши Инуи
ЛВ
27
Франсис
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Рияд Будебуз
АП
20
Серхио Каналес
АП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Валенсия
33
Нето
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
6
Хави Гарсия
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
17
Хоакин
ПВ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-2-2
1
Хауме
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
12
Пиччини
10
Парехо
19
Кондогбиа
90
Черышев
9
Торрес
19
Родриго
9
Гамейро
4-2-3-1
13
Лопес
5
Бартра
2
Манди
26
Сидней
23
Фирпо
27
Франсис
18
Гуардадо
10
Будебуз
20
Каналес
14
Инуи
19
Санабрия
9
Торрес
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Торрес
19
Кондогбиа
10
Васс
10
Васс
19
Кондогбиа
90
Черышев
44
Батшуайи
44
Батшуайи
90
Черышев
10
Будебуз
20
Ло Чельсо
20
Ло Чельсо
10
Будебуз
14
Инуи
17
Хоакин
17
Хоакин
14
Инуи
19
Санабрия
11
Леон
11
Леон
19
Санабрия
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
33
Нето
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Энрике Сетьен
Остались в запасе
33
Нето
ВР
24
Джейсон Мурильо
ЦЗ
18
Карлос Солер
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Остались в запасе
1
Жоэль
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Хави Гарсия
ОП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Энрике Сетьен
Статистика матча Валенсия - Бетис
6
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
6
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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