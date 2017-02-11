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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 11 февраля 2017
Бетис
11.02.2017, суббота, 15:00
Испания. Примера, 22 тур
0 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
Желтая карточка
Д. Себальос
89'
Желтая карточка
А. Санабрия
89'
Желтая карточка
Г. Пеццелла
87'
81'
Замена
Ж. Канселу
️️️️
Ф. Орельяна
78'
Желтая карточка
С. Дзадза
Замена
А. Санабрия
️️️️
А. Алегрия
74'
Замена
Ж. Мартен
️️️️
Петрос
73'
64'
Замена
С. Дзадза
️️️️
С. Мина
Желтая карточка
А. Манди
63'
57'
Желтая карточка
Д. Парехо
57'
Замена
А. Абденнур
️️️️
А. Сантос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
14
Алин Тошка
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
12
Кристиано Пиччини
ПЗ
6
Петрос
ОП
14
Рубен Пардо
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
15
Алекс Алегрия
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЛП
17
Нани
ЛВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
77
Санти Мина
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Агирре
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
2
Жоау Канселу
ПЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
10
Альваро Медран
ЦП
11
Симоне Дзадза
ЦФ
3-3-2-2
1
Адан
14
Тошка
2
Манди
22
Дурмиси
2
Пеццелла
6
Петрос
12
Пиччини
14
Пардо
25
Себальос
15
Алегрия
24
Кастро
3-2-1-2-2
25
Алвес
4
Суарес
33
Сантос
5
Мангала
33
Монтойя
14
Гайя
10
Парехо
14
Орельяна
17
Нани
16
Эль-Хаддади
77
Мина
6
Петрос
8
Мартен
8
Мартен
6
Петрос
15
Алегрия
19
Санабрия
19
Санабрия
15
Алегрия
33
Сантос
5
Абденнур
5
Абденнур
33
Сантос
14
Орельяна
2
Канселу
2
Канселу
14
Орельяна
77
Мина
11
Дзадза
11
Дзадза
77
Мина
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Хавьер Агирре
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
12
Рафа Наварро
ЦЗ
5
Дарко Брашанац
ЦП
Остались в запасе
11
Закария Баккали
ЛВ
1
Хауме
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
10
Альваро Медран
ЦП
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Хавьер Агирре
Статистика матча Бетис - Валенсия
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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