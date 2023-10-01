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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 01 октября 2023
Бетис
01.10.2023, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 8 тур
3 : 0
Завершен
Валенсия
41'
А. Диао
52'
М. Рока
85'
Э. Абде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Валенсия
Желтая карточка
Г. Пеццелла
90'
Замена
С. Альтимира
️️️️
Г. Родригес
88'
86'
Замена
У. Гонсалес
️️️️
Пепелу
ГОЛ! 3:0!
Э. Абде
Пас отдал
В. Карвалью
85'
78'
Замена
М. Домингес
️️️️
Ф. Перес
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
А. Перес
72'
Замена
Э. Абде
️️️️
А. Диао
72'
68'
Замена
У. Гильямон
️️️️
А. Алмейда
Замена
В. Карвалью
️️️️
Иско
62'
ГОЛ! 2:0!
М. Рока
Пас отдал
Иско
52'
46'
Замена
У. Дуро
️️️️
Р. Яремчук
Замена
Ш. Рияд
️️️️
М. Бартра
46'
43'
Желтая карточка
Г. Паулиста
ГОЛ! 1:0!
А. Диао
Пас отдал
М. Рока
41'
40'
Желтая карточка
Д. Озкаджар
Желтая карточка
А. Перес
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
11
Ассане Диао
ЛВ
21
Марк Рока
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
22
Иско
АП
10
Родри
АП
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
18
Пепелу
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Пабло Госальбес
ЦФ
11
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Бетис
13
Гильерме Фернандеш
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
4
Шади Рияд
ЦЗ
10
Эз Абде
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
5
Серджи Альтимира
ЦП
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Уго Гильямон
ОП
16
Уго Гонсалес
ПВ
16
Диего Лопес
ЦФ
9
Марио Домингес
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Браво
33
Миранда
5
Бартра
2
Пеццелла
2
Бельерин
21
Рока
2
Родригес
11
Диао
10
Родри
22
Иско
22
Перес
4-3-1-2
25
Мамардашвили
3
Паулиста
4
Дьякаби
39
Озкаджар
3
Москера
18
Пепелу
8
Гуэрра
8
Алмейда
21
Перес
11
Яремчук
10
Госальбес
5
Бартра
4
Рияд
4
Рияд
5
Бартра
22
Иско
10
Карвалью
10
Карвалью
22
Иско
2
Родригес
5
Альтимира
5
Альтимира
2
Родригес
11
Диао
10
Эз Абде
10
Эз Абде
11
Диао
22
Перес
7
Иглесиас
7
Иглесиас
22
Перес
8
Алмейда
22
Гильямон
22
Гильямон
8
Алмейда
18
Пепелу
16
Гонсалес
16
Гонсалес
18
Пепелу
21
Перес
9
Домингес
9
Домингес
21
Перес
11
Яремчук
9
Дуро
9
Дуро
11
Яремчук
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
13
Гильерме Фернандеш
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Рубен Бараха
Остались в запасе
13
Гильерме Фернандеш
ВР
1
Руй Силва
ВР
16
Абнер
ЛЗ
19
Хуан Крус
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Рубен Бараха
Статистика матча Бетис - Валенсия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
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