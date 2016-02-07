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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 07 февраля 2016
Бетис
07.02.2016, воскресенье, 18:00
Испания. Примера, 23 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
Замена
Д. Дигар
️️️️
Р. Кастро
90'
76'
Замена
С. Мина
️️️️
В. Заибо
Замена
Ф. Портильо
️️️️
Д. Себальос
75'
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. ван Вольфсвинкел
73'
60'
Замена
Родриго
️️️️
С. Фегули
44'
Замена
Х. Луис Гайя
️️️️
Г. Сикейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
21
Шарли Мусонда
ЛВ
6
Петрос
ОП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Хуан Мерино
Валенсия
13
Мэтью Райан
ВР
6
Гильерме Сикейра
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
29
Вилфрид Заибо
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
Главный тренер
Гари Невилл
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
15
Дидье Дигар
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
15
Данило
ОП
19
Родриго
ЦФ
77
Санти Мина
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Адан
2
Пеццелла
18
Гонсалес
33
Монтойя
6
Петрос
11
Варгас
21
Н'Диайе
25
Себальос
21
Мусонда
24
Кастро
9
ван Вольфсвинкел
4-1-3-1-1
13
Райан
19
Барраган
13
Мустафи
5
Абденнур
6
Сикейра
8
Фегули
20
Гомеш
10
Парехо
29
Заибо
90
Черышев
21
Негредо
24
Кастро
15
Дигар
15
Дигар
24
Кастро
25
Себальос
20
Портильо
20
Портильо
25
Себальос
9
ван Вольфсвинкел
19
Молина
19
Молина
9
ван Вольфсвинкел
6
Сикейра
14
Гайя
14
Гайя
6
Сикейра
8
Фегули
19
Родриго
19
Родриго
8
Фегули
29
Заибо
77
Мина
77
Мина
29
Заибо
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Главный тренер
Хуан Мерино
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Гари Невилл
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
Остались в запасе
1
Хауме
ВР
21
Рубен Везо
ЦЗ
15
Данило
ОП
10
Пабло Пьятти
ЛВ
Главный тренер
Хуан Мерино
Главный тренер
Гари Невилл
Статистика матча Бетис - Валенсия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
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