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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 10 ноября 2022
Валенсия
10.11.2022, четверг, 22:00
Испания. Примера, 14 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
63'
А. Алмейда
81'
У. Гильямон (П)
90+3'
Д. Клюйверт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Бетис
ГОЛ! 3:0!
Д. Клюйверт
Пас отдал
Х. Луис Гайя
90'
+3
Замена
Д. Фулкье
️️️️
Ю. Муса
85'
82'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Ю. Сабали
ГОЛ с пенальти! 2:0!
У. Гильямон
81'
Замена
У. Гильямон
️️️️
Н. Гонсалес
79'
Замена
М. Андре
️️️️
У. Дуро
79'
Замена
Д. Клюйверт
️️️️
С. Кастильехо
69'
67'
Желтая карточка
П. Акуоку
64'
Замена
Г. Пеццелла
️️️️
Х. Крус
ГОЛ! 1:0!
А. Алмейда
63'
61'
Вторая желтая
Э. Гонсалес
58'
Замена
Родри
️️️️
В. Карвалью
58'
Замена
П. Акуоку
️️️️
Г. Родригес
52'
Желтая карточка
Э. Гонсалес
Желтая карточка
С. Кастильехо
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
16
Самуэль Лино
ЛВ
6
Нико Гонсалес
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
70
Самуэль Кастильехо
ПВ
80
Юнус Муса
ПВ
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
19
Хуан Крус
АП
11
Луис Энрике
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
19
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
9
Марио Домингес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
4-2-3-1
25
Мамардашвили
14
Гайя
39
Озкаджар
5
Джемерт
14
Корреа
6
Гонсалес
8
Алмейда
16
Лино
70
Кастильехо
80
Муса
9
Дуро
4-1-1-3-1
1
Силва
20
Сабали
4
Руис
6
Гонсалес
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
11
Энрике
19
Крус
20
Каналес
12
Виллиан Жозе
80
Муса
20
Фулкье
20
Фулкье
80
Муса
6
Гонсалес
22
Гильямон
22
Гильямон
6
Гонсалес
70
Кастильехо
19
Клюйверт
19
Клюйверт
70
Кастильехо
9
Дуро
10
Андре
10
Андре
9
Дуро
19
Крус
2
Пеццелла
2
Пеццелла
19
Крус
2
Родригес
24
Акуоку
24
Акуоку
2
Родригес
10
Карвалью
10
Родри
10
Родри
10
Карвалью
20
Сабали
24
Руйбаль
24
Руйбаль
20
Сабали
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
9
Марио Домингес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
1
Яго Эррерин
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
9
Марио Домингес
ЦП
21
Фран Перес
ПВ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
35
Феликс Гаррета
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Дженнаро Гаттузо
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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