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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 22 апреля 2009
Бетис
22.04.2009, среда, 22:00
Испания. Примера, 32 тур
1 : 2
Завершен
Валенсия
86'
Р. Оливейра
66'
Д. Вилья
78'
Д. Вилья
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
Желтая карточка
К. Марчена
ГОЛ! 1:2!
Р. Оливейра
Замена
Висенте
️️️️
Д. Вилья
ГОЛ! 0:2!
Д. Вилья
Пас отдал
Эду
Желтая карточка
Р. Альбиоль
Замена
Д. Альбельда
️️️️
А. Дель Орно
Замена
Капи
️️️️
А. Ривера
ГОЛ! 0:1!
Д. Вилья
Пас отдал
Х. Мата
Желтая карточка
Х. Мадуро
Желтая карточка
Р. Оливейра
Замена
Хоакин
️️️️
П. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
35
Рикарду
ВР
5
Хуанито
ЛЗ
3
Фернандо Вега
ЦЗ
6
Мелли
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
15
Мехмет Аурелио
ЛП
5
Альберто Ривера
ЦП
0
Рикардо Оливейра
ЦП
8
Ашилль Эмана
ПП
0
Эду
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Валенсия
1
Сесар Санчес
ВР
4
Алексис
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
15
Асьер Дель Орно
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
0
Эду
ЛП
24
Карлос Марчена
ЦП
7
Давид Вилья
ЦП
64
Хуан Мата
АП
21
Давид Сильва
АП
19
Пабло Эрнандес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Касто
ВР
5
Давид Ривас
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
22
Хуанма
ЛВ
0
Капи
АП
8
Хуанде
ПП
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
14
Висенте
ЛВ
0
Рубен Бараха
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Хоакин
ПВ
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
4-4-1
35
Рикарду
5
Хуанито
3
Вега
6
Мелли
22
Нельсон
15
Аурелио
5
Ривера
0
Оливейра
8
Эмана
0
Эду
4-3-2-1
1
Санчес
23
Мадуро
15
Дель Орно
39
Альбиоль
4
Алексис
24
Марчена
7
Вилья
0
Эду
64
Мата
21
Сильва
19
Эрнандес
5
Ривера
0
Капи
0
Капи
5
Ривера
15
Дель Орно
6
Альбельда
6
Альбельда
15
Дель Орно
7
Вилья
14
Висенте
14
Висенте
7
Вилья
19
Эрнандес
17
Хоакин
17
Хоакин
19
Эрнандес
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
22
Хуанма
ЛВ
Главный тренер
Франциско Чапарро
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Рубен Бараха
ЦП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
5
Давид Ривас
ЦЗ
13
Касто
ВР
33
Бранко Илич
ЦЗ
37
Давид Одонкор
ЦЗ
8
Хуанде
ПП
22
Хуанма
ЛВ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
0
Рубен Бараха
ЦП
23
Фернандо Морьентес
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Мигель Анхель Перес Ласа
(Сан-Себастьян)
Стадион:
Бенито Вильямарин
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 21:55 (прямая)
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