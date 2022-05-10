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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 10 мая 2022
Валенсия
10.05.2022, вторник, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
0 : 3
Завершен
Бетис
57'
В. Жозе
87'
С. Каналес
90'
Б. Иглесиас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Валенсия - Бетис
90'
ГОЛ! 0:3!
Б. Иглесиас
Пас отдал
Х. Миранда
Замена
Ю. Муса
️️️️
К. Солер
89'
Замена
Д. Черышев
️️️️
У. Дуро
89'
87'
ГОЛ! 0:2!
С. Каналес
83'
Желтая карточка
М. Бартра
81'
Замена
Э. Гонсалес
️️️️
Г. Пеццелла
81'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
В. Жозе
72'
Замена
Х. Миранда
️️️️
А. Морено
72'
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
Замена
М. Гомес
️️️️
Б. Хиль
63'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
Т. Корреа
63'
63'
Замена
Хуанми
️️️️
Родри
60'
Желтая карточка
Родри
57'
ГОЛ! 0:1!
В. Жозе
Пас отдал
С. Каналес
45'
Желтая карточка
С. Каналес
Желтая карточка
О. Альдрете
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
17
Брайан Хиль
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
6
Илаш Мориба
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
10
Родри
АП
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
80
Юнус Муса
ПВ
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
3-3-2-1-1
25
Мамардашвили
20
Фулкье
4
Дьякаби
15
Альдрете
21
Васкес
10
Рачич
14
Корреа
6
Мориба
18
Солер
17
Хиль
9
Дуро
4-1-1-3-1
1
Силва
20
Сабали
2
Пеццелла
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
20
Каналес
10
Родри
10
Фекир
12
Виллиан Жозе
14
Корреа
11
Гедеш
11
Гедеш
14
Корреа
9
Дуро
90
Черышев
90
Черышев
9
Дуро
18
Солер
80
Муса
80
Муса
18
Солер
17
Хиль
9
Гомес
9
Гомес
17
Хиль
11
Алекс Морено
33
Миранда
33
Миранда
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
6
Гонсалес
6
Гонсалес
2
Пеццелла
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
10
Родри
7
Хуанми
7
Хуанми
10
Родри
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
1
Хауме
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
3
Кристиан Москера
ЦЗ
5
Эрай Джемерт
ЦЗ
25
Йеллу Сантьяго
ЦП
11
Элдер Кошта
ПВ
10
Маркос Андре
ЦФ
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Валенсия - Бетис
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Информация о матче
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