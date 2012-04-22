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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 22 апреля 2012
Валенсия
22.04.2012, воскресенье, 23:30
Испания. Примера, 35 тур
4 : 0
Завершен
Бетис
6'
Жонас
63'
С. Фегули
86'
Р. Сольдадо
88'
П. Пьятти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
Красная карточка
Х. Молина
ГОЛ! 4:0!
П. Пьятти
ГОЛ! 3:0!
Р. Сольдадо
Пас отдал
П. Пьятти
Замена
Х. Бернат
️️️️
С. Каналес
Замена
Х. Мадуро
️️️️
Д. Альбельда
Замена
П. Пьятти
️️️️
С. Фегули
Замена
Х. Молина
️️️️
Р. Санта Крус
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
С. Севилья
️️️️
Д. Монтеро
ГОЛ! 2:0!
С. Фегули
Пас отдал
С. Каналес
Замена
А. Амайя
️️️️
Х. Перейра
Красная карточка
Х. Антонио Дорадо
20'
Желтая карточка
Б. Эчебаррия
Желтая карточка
Д. Альбельда
17'
11'
Желтая карточка
Х. Альберто Каньяс
ГОЛ! 1:0!
Жонас
Пас отдал
Р. Сольдадо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
10
Даниэль Парехо
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
20
Рикарду Кошта
ПЗ
18
Жорди Альба
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
6
Давид Альбельда
ЦП
17
Жонас
АП
20
Серхио Каналес
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
31
Фабри
ВР
23
Начо
ЛЗ
22
Маркос Нельсон
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
5
Хосе Антонио Дорадо
ПЗ
10
Джефферсон Монтеро
ЛВ
9
Хонатан Перейра
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
24
Рубен Кастро
ЦФ
24
Роке Санта Крус
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
23
Хедвигес Мадуро
ЦЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
10
Пабло Пьятти
ЛВ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
4
Антонио Амайя
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Гуаита
19
Барраган
10
Парехо
23
Рами
20
Кошта
8
Фегули
6
Альбельда
18
Альба
20
Каналес
17
Жонас
9
Сольдадо
4-3-1-2
31
Фабри
5
Дорадо
22
Нельсон
3
Паулао
23
Начо
9
Перейра
7
Эчебаррия
87
Каньяс
10
Монтеро
24
Санта Крус
24
Кастро
20
Каналес
24
Бернат
24
Бернат
20
Каналес
6
Альбельда
23
Мадуро
23
Мадуро
6
Альбельда
8
Фегули
10
Пьятти
10
Пьятти
8
Фегули
9
Перейра
4
Амайя
4
Амайя
9
Перейра
10
Монтеро
8
Севилья
8
Севилья
10
Монтеро
24
Санта Крус
19
Молина
19
Молина
24
Санта Крус
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
25
Диего Алвес
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
0
Ириней
ЦП
8
Хавьер Матилья
ЦП
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
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Информация о матче
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