Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 29 февраля 2020
Валенсия
29.02.2020, суббота, 18:00
Испания. Примера, 26 тур
2 : 1
Завершен
Бетис
60'
К. Гамейро
89'
Д. Парехо
90+3'
Л. Морон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
Л. Морон
Пас отдал
Н. Фекир
ГОЛ! 2:0!
Д. Парехо
Пас отдал
Д. Васс
89'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Ф. Торрес
88'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
87'
82'
Замена
Л. Морон
️️️️
А. Гуардадо
81'
Желтая карточка
А. Гуардадо
76'
Желтая карточка
Эмерсон
Замена
Д. Черышев
️️️️
К. Гамейро
74'
72'
Замена
К. Тельо
️️️️
Э. Гонсалес
72'
Замена
К. Аленья
️️️️
Хоакин
ГОЛ! 1:0!
К. Гамейро
Пас отдал
Г. Гедеш
60'
Замена
Г. Гедеш
️️️️
М. Гомес
46'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
35'
32'
Желтая карточка
А. Морено
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
14
Ферран Торрес
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
Главный тренер
Альберт Селадес
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
33
Эмерсон
ЛЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Валенсия
1
Хауме
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
7
Ли Кан Ин
АП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Бетис
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Карлес Аленья
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
3-4-1-2
24
Силлессен
14
Гайя
4
Дьякаби
3
Паулиста
10
Васс
7
Солер
19
Кондогбиа
10
Парехо
14
Торрес
9
Гамейро
9
Гомес
3-2-1-3-1
1
Жоэль
6
Гонсалес
26
Сидней
2
Манди
11
Алекс Морено
33
Эмерсон
18
Гуардадо
17
Хоакин
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
9
Гомес
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Гомес
9
Гамейро
90
Черышев
90
Черышев
9
Гамейро
14
Торрес
19
Собрино
19
Собрино
14
Торрес
17
Хоакин
10
Аленья
10
Аленья
17
Хоакин
6
Гонсалес
37
Тельо
37
Тельо
6
Гонсалес
18
Гуардадо
80
Морон
80
Морон
18
Гуардадо
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Главный тренер
Альберт Селадес
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
7
Ли Кан Ин
АП
1
Хауме
ВР
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
Остались в запасе
1
Дани Мартин
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
2
Гидо Родригес
ЦП
Главный тренер
Альберт Селадес
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Валенсия - Бетис
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Бетис
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
«Райо Вальекано» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Райо Вальекано» и «Валенсии» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Экс-игрок сборной Испании, бравший ЧМ и Евро, закончил карьеру в 38 лет
18 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Севилья» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Ла Лига: шансы «Севильи» и «Бетиса» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Агенты Кучо Эрнандеса высказались об интересе ЦСКА
19 ноября
1
ЦСКА готов купить форварда за 20 миллионов
18 ноября
14
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+