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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 19 сентября 2015
Валенсия
19.09.2015, суббота, 19:15
Испания. Примера, 4 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
90'
+3
Желтая карточка
А. Адан
Желтая карточка
Х. Фуэго
86'
Замена
С. Мина
️️️️
Родриго
83'
Желтая карточка
Р. Де Пауль
78'
68'
Замена
В. Реннелла
️️️️
Хоакин
Замена
Р. Де Пауль
️️️️
Л. Орбан
66'
60'
Замена
А. Сехудо
️️️️
Ф. Портильо
52'
Замена
Х. Торрес
️️️️
Х. Молина
Желтая карточка
Ш. Мустафи
49'
48'
Вторая желтая
Д. Себальос
Желтая карточка
Л. Орбан
46'
Замена
З. Баккали
️️️️
А. Гомеш
46'
30'
Желтая карточка
Х. Варгас
21'
Желтая карточка
Д. Себальос
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
6
Лукас Орбан
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
5
Аймен Абденнур
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
8
Софиан Фегули
ОП
18
Хави Фуэго
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бетис
1
Антонио Адан
ВР
2
Франциско Молинеро
ЦЗ
16
Хайко Вестерманн
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
25
Даниэль Себальос
ЦП
21
Альфред Н'Диайе
ЦП
17
Хоакин
ПВ
20
Франциско Портильо
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Валенсия
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
11
Закария Баккали
ЛВ
15
Данило
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
77
Санти Мина
ЦФ
Бетис
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
25
Хавьер Торрес
ЦП
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
16
Альваро Сехудо
ПП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
8
Винченцо Реннелла
ЦФ
4-1-3-2
1
Хауме
6
Орбан
13
Мустафи
5
Абденнур
19
Барраган
8
Фегули
18
Фуэго
20
Гомеш
10
Парехо
19
Родриго
9
Алькасер
3-3-2-2
1
Адан
2
Молинеро
16
Вестерманн
18
Гонсалес
25
Себальос
21
Н'Диайе
11
Варгас
20
Портильо
17
Хоакин
24
Кастро
19
Молина
20
Гомеш
11
Баккали
11
Баккали
20
Гомеш
6
Орбан
7
Де Пауль
7
Де Пауль
6
Орбан
19
Родриго
77
Мина
77
Мина
19
Родриго
19
Молина
25
Торрес
25
Торрес
19
Молина
20
Портильо
16
Сехудо
16
Сехудо
20
Портильо
17
Хоакин
8
Реннелла
8
Реннелла
17
Хоакин
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Йоель Родригес
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
15
Данило
ОП
Остались в запасе
1
Даниэль Хименес
ВР
21
Жорди Фигерас
ЦЗ
8
Рафаэль ван дер Ваарт
АП
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Валенсия - Бетис
4
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Карлос Веласко Карбальо
(Мадрид)
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол 2
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