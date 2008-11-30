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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 30 ноября 2008
Валенсия
30.11.2008, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 13 тур
3 : 2
Завершен
Бетис
10'
Д. Вилья
20'
Х. Мата
74'
Р. Бараха
56'
Хуанма
64'
А. Эмана (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
Желтая карточка
Ренан
+1
Замена
️️️️
М. Нельсон
Замена
️️️️
Капи
Желтая карточка
Д. Вилья
Замена
️️️️
Хоакин
Желтая карточка
Хуанито
ГОЛ! 3:2!
Р. Бараха
Желтая карточка
М. Нельсон
Желтая карточка
Р. Бараха
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Эмана
Красная карточка
К. Марчена
ГОЛ! 2:1!
Хуанма
Замена
️️️️
Алексис
Замена
️️️️
Эду
Травма
Эду
Желтая карточка
А. Дамиа
ГОЛ! 2:0!
Х. Мата
20'
ГОЛ! 1:0!
Д. Вилья
Пас отдал
Алексис
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Валенсия
10
Ренан
ВР
4
Алексис
ЛЗ
24
Карлос Марчена
ЦЗ
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
23
Луис Мигел
ПЗ
6
Давид Альбельда
ОП
0
Эду
ЦП
0
Рубен Бараха
ЦП
64
Хуан Мата
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Давид Вилья
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Бетис
13
Касто
ВР
25
Арсу
ЛЗ
5
Хуанито
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ЦЗ
0
Капи
ПЗ
18
Лусиано Монсон
ЛП
15
Мехмет Аурелио
ОП
8
Ашилль Эмана
ПП
2
Абелья Дамиа
ЛФ
22
Хуанма
ЦФ
Главный тренер
Франциско Чапарро
4-1-2-2-1
10
Ренан
4
Алексис
24
Марчена
24
Моретти
23
Мигел
6
Альбельда
0
Эду
0
Бараха
64
Мата
17
Хоакин
7
Вилья
4-1-2-2
13
Касто
0
Капи
5
Хуанито
22
Нельсон
25
Арсу
15
Аурелио
8
Эмана
18
Монсон
22
Хуанма
2
Дамиа
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Франциско Чапарро
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Франциско Чапарро
Статистика матча Валенсия - Бетис
3
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Стадион:
Месталья
Где смотреть матч:
"НТВ+ Футбол" 20:55 (прямая)
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