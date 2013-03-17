Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Бетис
Валенсия - Бетис: обзор матча 17 марта 2013
Валенсия
17.03.2013, воскресенье, 01:00
Испания. Примера, 28 тур
3 : 0
Завершен
Бетис
16'
Р. Сольдадо (П)
85'
Паулао (АГ)
90+2'
Жонас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Бетис
ГОЛ! 3:0!
Жонас
Пас отдал
Т. Коста
90'
+2
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
Паулао
85'
Замена
А. Сиссоко
️️️️
А. Гуардадо
84'
80'
Замена
Н. Игьебор
️️️️
Б. Эчебаррия
75'
Желтая карточка
А. Лопес
Желтая карточка
С. Фегули
75'
69'
Замена
А. Мартинес
️️️️
Начо
Замена
С. Каналес
️️️️
Э. Банега
67'
58'
Желтая карточка
Х. Молина
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Р. Сольдадо
52'
Желтая карточка
Ж. Матье
44'
Желтая карточка
А. Рами
38'
19'
Замена
Паулао
️️️️
Х. Кэмпбелл
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Сольдадо
16'
15'
Красная карточка
А. Амайя
11'
Желтая карточка
Начо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
22
Жереми Матье
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
8
Тино Коста
ЦП
17
Жонас
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Бетис
13
Адриан
ВР
23
Начо
ЛЗ
3
Марио
ЦЗ
4
Антонио Амайя
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
19
Хорхе Молина
ЦФ
11
Дорлан Пабон
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
26
Али Сиссоко
ЛЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Хонатан Виера
АП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Бетис
13
Касто
ВР
3
Паулао
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
2
Хавьер Чика
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
40
Носа Игьебор
ЦП
30
Ноно
ЦП
3-1-4-2
25
Алвес
22
Матье
23
Рами
27
Перейра
8
Фегули
10
Парехо
18
Гуардадо
8
Коста
11
Банега
9
Сольдадо
17
Жонас
4-2-4
13
Адриан
6
Лопес
3
Марио
4
Амайя
23
Начо
87
Каньяс
7
Эчебаррия
10
Кэмпбелл
24
Кастро
11
Пабон
19
Молина
18
Гуардадо
26
Сиссоко
26
Сиссоко
18
Гуардадо
11
Банега
20
Каналес
20
Каналес
11
Банега
9
Сольдадо
16
Вальдес
16
Вальдес
9
Сольдадо
10
Кэмпбелл
3
Паулао
3
Паулао
10
Кэмпбелл
23
Начо
3
Мартинес
3
Мартинес
23
Начо
7
Эчебаррия
40
Игьебор
40
Игьебор
7
Эчебаррия
Остались в запасе
Валенсия
Бетис
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
30
Ноно
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Пепе Мель
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
19
Антонио Барраган
ПЗ
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
Остались в запасе
13
Касто
ВР
2
Хавьер Чика
ПЗ
30
Ноно
ЦП
14
Альваро Вадильо
ЛВ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Пепе Мель
Статистика матча Валенсия - Бетис
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Информация о матче
Главный судья:
Сесар Муньес Фернандес
(Хихон)
Стадион:
Месталья
Новости команд
Все
Валенсия
Бетис
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
Игроки «Реала» подрались в перерыве матча
8 ноября
4
Примера. «Реал» без проблем победил «Валенсию» в гостях (3:0)
8 ноября
1
«Валенсия» – «Реал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Валенсии» и «Реала» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Эльче» – «Валенсия»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
«Эльче» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Эльче» и «Бетиса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
«Боруссия Д» – «Бетис» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 4 ноября 2026
3 ноября
Лига чемпионов: шансы «Боруссии Д» и «Бетиса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+