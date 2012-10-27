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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Валенсия
Бетис - Валенсия: обзор матча 27 октября 2012
Бетис
27.10.2012, суббота, 20:00
Испания. Примера, 9 тур
1 : 0
Завершен
Валенсия
9'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Валенсия
90'
+4
Желтая карточка
Ф. Гаго
90'
+4
Желтая карточка
Э. Банега
Желтая карточка
Ноно
90'
+4
89'
Желтая карточка
Р. Кошта
Замена
Начо
️️️️
Хуанкар
86'
84'
Замена
А. Гуардадо
️️️️
Т. Коста
Замена
Ноно
️️️️
С. Севилья
75'
73'
Желтая карточка
Х. Виера
Замена
Х. Молина
️️️️
Х. Кэмпбелл
68'
63'
Замена
Н. Вальдес
️️️️
Х. Бернат
46'
Замена
Э. Банега
️️️️
Д. Альбельда
ГОЛ! 1:0!
С. Севилья
9'
5'
Желтая карточка
Ж. Перейра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
13
Адриан
ВР
3
Марио
ЦЗ
3
Паулао
ЦЗ
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
22
Маркос Нельсон
ПЗ
27
Хуанкар
ЦП
40
Носа Игьебор
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
87
Хосе Альберто Каньяс
ЦП
10
Хоэль Кэмпбелл
ЦФ
24
Рубен Кастро
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
Валенсия
25
Диего Алвес
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
26
Али Сиссоко
ЛЗ
20
Рикарду Кошта
ЦЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
27
Жоао Перейра
ЦЗ
8
Тино Коста
ЦП
5
Фернандо Гаго
ЦП
6
Давид Альбельда
ЦП
10
Хонатан Виера
АП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Бетис
13
Касто
ВР
23
Начо
ЛЗ
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
30
Ноно
ЦП
9
Хонатан Перейра
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Валенсия
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
11
Эвер Банега
ЦП
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Даниэль Парехо
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
4-4-2
13
Адриан
3
Марио
3
Паулао
3
Мартинес
22
Нельсон
27
Хуанкар
8
Севилья
87
Каньяс
40
Игьебор
24
Кастро
10
Кэмпбелл
3-2-3-1-1
25
Алвес
20
Кошта
23
Рами
27
Перейра
24
Бернат
26
Сиссоко
8
Коста
5
Гаго
6
Альбельда
10
Виера
9
Сольдадо
27
Хуанкар
23
Начо
23
Начо
27
Хуанкар
8
Севилья
30
Ноно
30
Ноно
8
Севилья
10
Кэмпбелл
19
Молина
19
Молина
10
Кэмпбелл
6
Альбельда
11
Банега
11
Банега
6
Альбельда
8
Коста
18
Гуардадо
18
Гуардадо
8
Коста
24
Бернат
16
Вальдес
16
Вальдес
24
Бернат
Остались в запасе
Бетис
Валенсия
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Главный тренер
Пепе Мель
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Остались в запасе
13
Касто
ВР
24
Дамьен Перки
ЦЗ
6
Анхель Лопес
ПЗ
9
Хонатан Перейра
ЦФ
Остались в запасе
13
Висенте Гуаита
ВР
4
Виктор Руис
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
10
Даниэль Парехо
ЦП
Главный тренер
Пепе Мель
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Статистика матча Бетис - Валенсия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
- : -
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Бетис
1 : 0
21.10.2026
Фейеноорд
Валенсия
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
- : -
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 8 тур
Расинг
2 : 2
11.10.2026
Валенсия
Информация о матче
Главный судья:
Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес
(Санта-Крус-де-Тенерифе)
Стадион:
Бенито Вильямарин
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