10.05.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Составы команд
Атлетик
Атлетик
4-3-2-1
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
4
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
20
Рего
23
Наварро
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
4-3-1-2
1
Димитриевски
20
Саравия
5
Таррега
15
Джемерт
14
Гайя
18
Пепелу
2
Родригес
8
Гуэрра
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
4
Ляпорт
3
Вивиан
3
Вивиан
4
Ляпорт
20
Рего
6
Весга
6
Весга
20
Рего
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
20
Саравия
21
Васкес
21
Васкес
20
Саравия
8
Гуэрра
14
Нуньес
14
Нуньес
8
Гуэрра
18
Пепелу
24
Угринич
24
Угринич
18
Пепелу
16
Лопес
19
Рамазани
19
Рамазани
16
Лопес
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетик
Точно не сыграют
Валенсия
Точно не сыграют
Статистика матча Атлетик - Валенсия
2
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
2
Количество передач
409
354
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.19
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16
Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Валенсии», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Валенсия»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»