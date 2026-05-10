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  • «Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

«Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

10 мая, 16:05
Атлетик
10.05.2026, воскресенье, 17:15
Испания. Примера, 35 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
72' У. Садик
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
17
Юри Бершиче
ЛЗ
5
Ерай Альварес
(К) ЦЗ
4
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
18
Микель Хаурегисар
ЦП
20
Алехандро Рего
ЦП
23
Роберт Наварро
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Нико Уильямс
ПВ
11
Горка Гурусета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетик
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
3
Дани Вивиан
ЦЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
46
Унаи Гомес
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
19
Урко Изета
ЦФ
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
24
Филип Угринич
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-3-2-1
1
Симон
17
Бершиче
5
Альварес
4
Ляпорт
2
Горосабель
18
Хаурегисар
20
Рего
23
Наварро
8
Сансет
10
Уильямс
11
Гурусета
4-3-1-2
1
Димитриевски
20
Саравия
5
Таррега
15
Джемерт
14
Гайя
18
Пепелу
2
Родригес
8
Гуэрра
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
4
Ляпорт
3
Вивиан
3
Вивиан
4
Ляпорт
20
Рего
6
Весга
6
Весга
20
Рего
23
Наварро
46
Гомес
46
Гомес
23
Наварро
8
Сансет
7
Беренгер
7
Беренгер
8
Сансет
10
Уильямс
9
Уильямс
9
Уильямс
10
Уильямс
20
Саравия
21
Васкес
21
Васкес
20
Саравия
8
Гуэрра
14
Нуньес
14
Нуньес
8
Гуэрра
18
Пепелу
24
Угринич
24
Угринич
18
Пепелу
16
Лопес
19
Рамазани
19
Рамазани
16
Лопес
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Атлетик
Валенсия
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Остались в запасе
13
Алекс Падилья
ВР
18
Адама Бойро
ЛЗ
4
Айтор Паредес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
12
Хесус Аресо
ПЗ
22
Нико Серрано
ЛВ
19
Урко Изета
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
13
Кристиан Риверо
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Карлос Корберан
Атлетик
Точно не сыграют
Беньят Прадос
ЦП
Унаи Эгилус
ЦЗ
Мароан Саннади
ЦФ
Иньиго Руис де Галаррета
ЦП
Валенсия
Точно не сыграют
Лукас Белтран
ЦФ
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Тьерри Корреа
ПЗ
Статистика матча Атлетик - Валенсия
2
3
Всего ударов по воротам
14
7
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
13
5
Нарушения
9
7
Офсайды
2
2
Количество передач
409
354
Сейвы
2
4
Точность передач %
80
78
Удары мимо ворот
5
2
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
5
3
xG (ожидаемые голы)
0.93
1.19
xGP (предотвращенные голы)
1.16
1.16

Смотреть прямую трансляцию матча «Атлетик» против «Валенсии», 35-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 10 мая в 17:15 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Атлетик» – «Валенсия»

«Атлетик» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Атлетик
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