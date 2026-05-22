22 мая 2026 10:00
Валенсия - Барселона
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 турПерейти в онлайн матча
23 мая в 38-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Барселона». Матч в Валенсии начнется в 22:00 (мск).
«Валенсия»
Команда Карлоса Корберана с 46 очками занимает 9-е место. «Валенсия» добыла 12 побед, 10 ничьих и потерпела 15 поражений, разница мячей – 43:54.
Последние результаты:
- 17.05.26 «Реал Сосьедад» – «Валенсия» – 3:4;
- 14.05.26 «Валенсия» – «Райо Вальекано» – 1:1;
- 10.05.26 «Атлетик» – «Валенсия» – 0:1.
«Барселона»
«Барселона» досрочно стала чемпионом и уже 2 тура играет в свое удовольствие. У команды Ханса-Дитера Флика лучшая атака (91) и лучшая защита (33, как и у «Реала»).
Предыдущие результаты:
- 17.05.26 «Барселона» – «Бетис» – 3:1;
- 13.05.26 «Алавес» – «Барселона» – 1:0;
- 10.05.26 «Барселона» – «Реал» – 2:0.
Очные встречи
- 14.09.25 «Барселона» – «Валенсия» – 6:0;
- 06.02.25 «Валенсия» – «Барселона» – 0:5;
- 26.01.25 «Барселона» – «Валенсия» – 7:1.
Прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона»
«Валенсия» имеет призрачные шансы на попадание в Лигу Конференций, но для этого нужно обыграть чемпиона. Однако статистика последних встреч для левантийцев удручающая: 3 поражения с общим счетом 1:18! А последняя победа над «Барсой» случилась в 2020 году. С трудом верится, что каталонцы позволят себя обыграть.
- Прогноз – П2 с кф. 1.87.
- Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.