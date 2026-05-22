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23 мая в 38-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Барселона». Матч в Валенсии начнется в 22:00 (мск).

Команда Карлоса Корберана с 46 очками занимает 9-е место. «Валенсия» добыла 12 побед, 10 ничьих и потерпела 15 поражений, разница мячей – 43:54.

Последние результаты:

«Барселона»

«Барселона» досрочно стала чемпионом и уже 2 тура играет в свое удовольствие. У команды Ханса-Дитера Флика лучшая атака (91) и лучшая защита (33, как и у «Реала»).

Предыдущие результаты:

Очные встречи

Прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона»

«Валенсия» имеет призрачные шансы на попадание в Лигу Конференций, но для этого нужно обыграть чемпиона. Однако статистика последних встреч для левантийцев удручающая: 3 поражения с общим счетом 1:18! А последняя победа над «Барсой» случилась в 2020 году. С трудом верится, что каталонцы позволят себя обыграть.