Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Кубок России Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Валенсия» – «Барселона»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.87

22 мая 2026 10:00
Валенсия - Барселона
23 мая 2026, суббота 22:00 | Испания. Примера, 38 тур
Перейти в онлайн матча
1.87
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости

23 мая в 38-м туре Примеры сыграют «Валенсия» и «Барселона». Матч в Валенсии начнется в 22:00 (мск).

«Валенсия»

Команда Карлоса Корберана с 46 очками занимает 9-е место. «Валенсия» добыла 12 побед, 10 ничьих и потерпела 15 поражений, разница мячей – 43:54.

Последние результаты:

«Барселона»

«Барселона» досрочно стала чемпионом и уже 2 тура играет в свое удовольствие. У команды Ханса-Дитера Флика лучшая атака (91) и лучшая защита (33, как и у «Реала»).

Предыдущие результаты:

Очные встречи

  • 14.09.25 «Барселона» – «Валенсия» – 6:0;
  • 06.02.25 «Валенсия» – «Барселона» – 0:5;
  • 26.01.25 «Барселона» – «Валенсия» – 7:1.

Прогноз на матч «Валенсия» – «Барселона»

«Валенсия» имеет призрачные шансы на попадание в Лигу Конференций, но для этого нужно обыграть чемпиона. Однако статистика последних встреч для левантийцев удручающая: 3 поражения с общим счетом 1:18! А последняя победа над «Барсой» случилась в 2020 году. С трудом верится, что каталонцы позволят себя обыграть.

  • Прогноз – П2 с кф. 1.87.
  • Прогноз на точный счет – 1:2 с кф. 9.00.

1.87
Победа «Барселоны»
Сделать ставку
Реклама 18+ |
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости
Автор: Ланьков Роман
Испания. Примера Барселона Валенсия Барселона Валенсия
Другие прогнозы
06.11.2026
19:30
1.75
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив - Рубин
«Рубин» не проиграет (X2)
06.11.2026
20:00
2.70
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп - Касымпаша
Победа «Касымпаши»
06.11.2026
22:00
2.25
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II - Зволле
Победа «Зволле»
06.11.2026
22:30
2.75
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург - Боруссия М
Победа «Боруссии М»
06.11.2026
22:45
1.80
Италия. Серия А, 11 тур
Венеция - Удинезе
Тотал больше 2.5
06.11.2026
22:45
2.05
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза - Страсбур
Победа «Тулузы»
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+