  «Реал Сосьедад» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

«Реал Сосьедад» – «Валенсия»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026

17 мая, 18:32
Реал Сосьедад
17.05.2026, воскресенье, 20:00
Испания. Примера, 37 тур
3 : 4
Завершен
Валенсия
3' А. Муньос 60' С. Таррега (АГ) 63' О. Стейнн Оскарссон
8' Х. Гуэрра 22' У. Дуро 89' Г. Родригес 90+3' Х. Гуэрра
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
(К) ЦЗ
31
Хон Мартин
ЦЗ
5
Игор Субельдия
ЦЗ
8
Беньят Турриэнтес
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
21
Арсен Захарян
АП
15
Пабло Марин
АП
23
Брайс Мендес
ПВ
9
Орри Стейнн Оскарссон
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Сесар Таррега
(К) ЦЗ
24
Эрай Джемерт
ЦЗ
8
Хави Гуэрра
ЦП
23
Филип Угринич
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
11
Луис Риоха
ЛВ
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал Сосьедад
13
Унаи Марреро
ВР
17
Серхио Гомес
ЛЗ
38
Лукен Бейтия
ЦЗ
2
Хон Арамбуру
ПЗ
24
Лука Сучич
ЦП
46
Ibai Basurko
ЦП
12
Янхель Эррера
ЦП
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
42
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
Валенсия
25
Хулен Агирресабала
ВР
36
Marcos Navarro
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
12
Тьерри Корреа
ПЗ
22
Батист Сантамария
ОП
18
Пепелу
ЦП
10
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
17
Ларджи Рамазани
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
6
Умар Садик
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
3
Муньос
31
Мартин
5
Субельдия
6
Элустондо
8
Турриэнтес
18
Солер
21
Захарян
15
Марин
23
Мендес
9
Оскарссон
4-3-1-2
1
Димитриевски
4
Нуньес
5
Таррега
24
Джемерт
21
Васкес
8
Гуэрра
23
Угринич
2
Родригес
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
3
Муньос
17
Гомес
17
Гомес
3
Муньос
6
Элустондо
2
Арамбуру
2
Арамбуру
6
Элустондо
23
Мендес
24
Сучич
24
Сучич
23
Мендес
21
Захарян
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
21
Захарян
9
Оскарссон
11
Гедеш
11
Гедеш
9
Оскарссон
23
Угринич
12
Корреа
12
Корреа
23
Угринич
16
Лопес
18
Пепелу
18
Пепелу
16
Лопес
4
Нуньес
10
Алмейда
10
Алмейда
4
Нуньес
11
Риоха
17
Рамазани
17
Рамазани
11
Риоха
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
13
Унаи Марреро
ВР
38
Лукен Бейтия
ЦЗ
46
Ibai Basurko
ЦП
12
Янхель Эррера
ЦП
14
Такефуса Кубо
ПВ
22
Уэсли
ЦФ
42
Gorka Carrera Zarranz
ЦФ
Главный тренер
Пеллегрино Матараццо
25
Хулен Агирресабала
ВР
36
Marcos Navarro
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
22
Батист Сантамария
ОП
7
Арно Данжума
ЛВ
27
Давид Оторби
ПВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Реал Сосьедад
Точно не сыграют
Андер Барренечеа
ЛВ
Альваро Одриосола
ПЗ
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
Йон Горротксатеги
ОП
Хон Каррикабуру
ЦФ
Валенсия
Точно не сыграют
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
Ренцо Саравия
ПЗ
Лукас Белтран
ЦФ
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
4
1
Всего ударов по воротам
8
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
55
45
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
0
Угловые удары
3
2
Нарушения
13
11
Офсайды
5
3
Количество передач
487
408
Сейвы
2
1
Точность передач %
83
77
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
0
2
Удары из пределов штрафной
7
9
Удары из-за пределов штрафной
1
4
xG (ожидаемые голы)
1.15
1.67
xGP (предотвращенные голы)
-1.34
-1.34

Смотреть прямую трансляцию матча «Реал Сосьедад» против «Валенсии», 37-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 17 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Реал Сосьедад»«Валенсия»

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Валенсия Реал Сосьедад
