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«Валенсия» – «Сельта»: кто победит в матче 2 тура чемпионата Испании 2026/2027

21 августа 2026 9:00
Валенсия - Сельта
22 авг. 2026, суббота 20:30 | Испания. Примера, 2 тур
Перейти в онлайн матча
3.20
Ничья
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Матч 2 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Сельтой» пройдет 22 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья». Обе команды пока не набрали очков в новом сезоне, и для каждой из них победа на старте станет важным психологическим импульсом. Хозяева традиционно сильны дома в матчах с «Сельтой» – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч на «Месталье». Однако гости подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в шести последних матчах и имеют преимущество в недавних очных встречах. Сможет ли «Валенсия» прервать неудачную серию против «Сельты» и взять первые очки, или гости продолжат доминировать над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Валенсия» делает ставку на домашнюю поддержку и атакующую стабильность. Команда забивает в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Сельтой» на «Месталье» хозяева также забивают в шести последних матчах, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Однако предсезонные результаты настораживают: поражения от «Ньюкасла» (1:2) и «Кастельона» (1:2) при победе над «Эльденсе» (3:0) и ничьей со «Сток Сити» (1:1). Оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, а также пропуски в четырех последних матчах. Это может стать проблемой против атакующей «Сельты».

«Сельта» подходит к матчу в отличном тонусе: команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в десяти последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Оборона гостей выглядит надежной: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Валенсией» «Сельта» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, причем забивает в шести последних играх против этого соперника. В предсезонных матчах гости сыграли вничью с «Наполи» (1:1), разгромили «Сассуоло» (4:1), обыграли «Спортинг Хихон» (1:0) и сыграли вничью с «Брагой» (2:2). Психологическое преимущество и хорошая форма делают «Сельту» серьезным конкурентом даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Валенсии», «Сельта» находится в лучшей форме и имеет преимущество в очных встречах. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а гости демонстрируют стабильность и уверенность. Наиболее вероятный исход – ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Валенсия» имеет перевес: 25 побед против 15 у «Сельты», еще 17 матчей завершились вничью. Однако в последних очных встречах преимущество на стороне гостей: в двух последних матчах «Сельта» победила со счетом 3:2 в Валенсии и 4:1 дома. При этом «Сельта» не проигрывает в шести из восьми последних встреч с «Валенсией» и забивает в шести последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Сельты» впечатляет, тогда как «Валенсия» нестабильна в предсезонке. Это создает предпосылки для ничейного исхода, несмотря на историческое преимущество хозяев.

Личные встречи
Побед - 14 (44%)
Ничьих - 7 (22%)
Побед - 11 (34%)
47
Забитых мячей
44
1.47
В среднем за матч
1.38
5:1
Крупнейшая победа
4:1
Самый результативный матч
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
1 : 5
07.11.2015
Валенсия
Самая крупная ничья
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
26.05.2024
Валенсия
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
0 : 0
22.08.2026
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
2 : 3
05.04.2026
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
4 : 1
03.01.2026
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
2 : 1
02.02.2025
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
3 : 1
23.08.2024
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Сельта
2 : 2
26.05.2024
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 3
17.01.2024
Сельта
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
0 : 0
25.11.2023
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 2
14.05.2023
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
3 : 0
17.09.2022
Сельта
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 0
21.05.2022
Сельта
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
1 : 2
05.12.2021
Валенсия
Испания. Примера, 24 тур
Валенсия
2 : 0
20.02.2021
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
2 : 1
19.09.2020
Валенсия
Испания. Примера, 22 тур
Валенсия
1 : 0
01.02.2020
Сельта
Испания. Примера, 2 тур
Сельта
1 : 0
24.08.2019
Валенсия
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 2
19.01.2019
Валенсия
Испания. Примера, 6 тур
Валенсия
1 : 1
26.09.2018
Сельта
Испания. Примера, 34 тур
Сельта
1 : 1
21.04.2018
Валенсия
Испания. Примера, 15 тур
Валенсия
2 : 1
09.12.2017
Сельта
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
3 : 2
06.04.2017
Сельта
Испания. Кубок, 1/8 финала
Сельта
2 : 1
12.01.2017
Валенсия
Испания. Кубок, 1/8 финала
Валенсия
1 : 4
03.01.2017
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
2 : 1
06.11.2016
Валенсия
Испания. Примера, 30 тур
Валенсия
0 : 2
20.03.2016
Сельта
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
1 : 5
07.11.2015
Валенсия
Испания. Примера, 37 тур
Валенсия
1 : 1
17.05.2015
Сельта
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
1 : 1
10.01.2015
Валенсия
Испания. Примера, 38 тур
Валенсия
2 : 1
17.05.2014
Сельта
Испания. Примера, 19 тур
Сельта
2 : 1
11.01.2014
Валенсия
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
0 : 1
09.02.2013
Валенсия
Испания. Примера, 4 тур
Валенсия
2 : 1
15.09.2012
Сельта
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Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
12
Юстин де Хас
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
39
Рюносукэ Сато
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
24
Филип Угринич
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
Сельта
13
Ионуц Раду
ВР
3
Маркос Алонсо
(К) ЛЗ
22
Хави Галан
ЛЗ
18
Y. Lago
ЦЗ
5
Серхио Каррейра
ЦЗ
20
Хави Родригес
ПЗ
23
Уго Альварес
ЦП
8
Мигель Роман
ЦП
14
Алейш Фебас
ЦП
39
Йонес Эль-Абделлауи
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
24
Пабло Маффео
ПЗ
8
Андре Алмейда
ЦП
15
Алиу Дьен
ЦП
38
Jaume Durá
ЦП
27
Давид Оторби
ПВ
6
Умар Садик
ЦФ
9
Уго Дуро
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Сельта
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
17
Хави Руэда
ПЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
19
Виллиот Сведберг
ЦП
6
Илаш Мориба
ЦП
30
Hugo Burcio
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
11
Пабло Дуран
ЦФ
4-4-2
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
12
де Хас
21
Васкес
18
Пепелу
2
Родригес
8
Гуэрра
24
Угринич
39
Сато
7
Данжума
3-2-3-2
13
Раду
3
Алонсо
18
5
Каррейра
20
Родригес
22
Галан
23
Альварес
8
Роман
14
Фебас
9
Хутгла
39
Эль-Абделлауи
39
Сато
6
Садик
6
Садик
39
Сато
14
Гайя
24
Маффео
24
Маффео
14
Гайя
7
Данжума
9
Дуро
9
Дуро
7
Данжума
12
де Хас
4
Дьякаби
4
Дьякаби
12
де Хас
24
Угринич
15
Дьен
15
Дьен
24
Угринич
23
Альварес
19
Сведберг
19
Сведберг
23
Альварес
39
Эль-Абделлауи
17
Руэда
17
Руэда
39
Эль-Абделлауи
22
Галан
10
Аспас
10
Аспас
22
Галан
9
Хутгла
11
Дуран
11
Дуран
9
Хутгла
14
Фебас
6
Мориба
6
Мориба
14
Фебас
Остались в запасе
Валенсия
Сельта
27
Давид Оторби
ПВ
13
Кристиан Риверо
ВР
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
38
Jaume Durá
ЦП
Главный тренер
Карлос Корберан
7
Борха Иглесиас
ЦФ
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
27
Давид Оторби
ПВ
13
Кристиан Риверо
ВР
8
Андре Алмейда
ЦП
19
Даниэль Раба
ЦФ
36
Икер Кордоба
ЦЗ
41
Marcos Navarro
ЦЗ
38
Jaume Durá
ЦП
Остались в запасе
7
Борха Иглесиас
ЦФ
1
Алтай Баиндыр
ВР
15
Карл Старфельт
ЦЗ
4
Абдулайе Файе
ЦЗ
15
Альваро Нуньес
ПЗ
30
Hugo Burcio
ЦП
16
Уго Гонсалес
ПВ
Главный тренер
Карлос Корберан
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Валенсия
Точно не сыграют
Димитри Фулкье
ПЗ
Альберто Мари
ЦФ
Луис Риоха
ЛВ
Серхи Каньос
ПВ
Хосе Копете
ЦЗ
Диего Лопес
ЦФ
Сельта
Точно не сыграют
Матиас Весино
ЦП
Карлес Перес
ПВ

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу с хорошей атакой, но «Сельта» выглядит стабильнее и имеет психологическое преимущество в очных встречах. «Валенсия» дома опасна, но еe оборона уязвима, что позволит гостям как минимум не проиграть. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Сельтой» состоится 22 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».

«Валенсия» – «Сельта»: смотреть онлайн.

3.20
Ничья
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Автор: Бестужев Павел
Испания. Примера Сельта Валенсия
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