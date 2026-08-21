Матч 2 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Сельтой» пройдет 22 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья». Обе команды пока не набрали очков в новом сезоне, и для каждой из них победа на старте станет важным психологическим импульсом. Хозяева традиционно сильны дома в матчах с «Сельтой» – они не проигрывают в девяти из одиннадцати последних встреч на «Месталье». Однако гости подходят к игре в отличной форме: они не проигрывают в шести последних матчах и имеют преимущество в недавних очных встречах. Сможет ли «Валенсия» прервать неудачную серию против «Сельты» и взять первые очки, или гости продолжат доминировать над принципиальным соперником?

Кто победит в матче

«Валенсия» делает ставку на домашнюю поддержку и атакующую стабильность. Команда забивает в десяти последних матчах подряд, а в среднем за последние пять игр еe атака приносит 1,60 гола. В очных встречах с «Сельтой» на «Месталье» хозяева также забивают в шести последних матчах, что говорит об умении создавать моменты против этого соперника. Однако предсезонные результаты настораживают: поражения от «Ньюкасла» (1:2) и «Кастельона» (1:2) при победе над «Эльденсе» (3:0) и ничьей со «Сток Сити» (1:1). Оборона действует небезупречно – в среднем 1,20 пропущенного мяча за последние пять игр, а также пропуски в четырех последних матчах. Это может стать проблемой против атакующей «Сельты».

«Сельта» подходит к матчу в отличном тонусе: команда не проигрывает в шести последних матчах, а в атаке стабильна – забивает в десяти последних встречах, в среднем принося 1,80 гола за последние пять игр. Оборона гостей выглядит надежной: всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В очных встречах с «Валенсией» «Сельта» не проигрывает в шести из восьми последних матчей, причем забивает в шести последних играх против этого соперника. В предсезонных матчах гости сыграли вничью с «Наполи» (1:1), разгромили «Сассуоло» (4:1), обыграли «Спортинг Хихон» (1:0) и сыграли вничью с «Брагой» (2:2). Психологическое преимущество и хорошая форма делают «Сельту» серьезным конкурентом даже на выезде.

Итоговый вывод: несмотря на домашний фактор «Валенсии», «Сельта» находится в лучшей форме и имеет преимущество в очных встречах. Хозяева способны забить, но их оборона уязвима, а гости демонстрируют стабильность и уверенность. Наиболее вероятный исход – ничья, которая устроит обе команды.

Форма и история личных встреч

В историческом противостоянии «Валенсия» имеет перевес: 25 побед против 15 у «Сельты», еще 17 матчей завершились вничью. Однако в последних очных встречах преимущество на стороне гостей: в двух последних матчах «Сельта» победила со счетом 3:2 в Валенсии и 4:1 дома. При этом «Сельта» не проигрывает в шести из восьми последних встреч с «Валенсией» и забивает в шести последних матчах против этого соперника. Текущая форма «Сельты» впечатляет, тогда как «Валенсия» нестабильна в предсезонке. Это создает предпосылки для ничейного исхода, несмотря на историческое преимущество хозяев.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – ничья. Обе команды подходят к матчу с хорошей атакой, но «Сельта» выглядит стабильнее и имеет психологическое преимущество в очных встречах. «Валенсия» дома опасна, но еe оборона уязвима, что позволит гостям как минимум не проиграть. Рекомендуемая ставка – ничья с коэффициентом 3,20. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч 2 тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Сельтой» состоится 22 августа 2026 года в Валенсии на стадионе «Месталья» и начнется в 20:30 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на канале «МАТЧ! Футбол 2».