14.05.2026, четверг, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Составы команд
Валенсия
Валенсия
4-3-1-2
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
15
Джемерт
20
Саравия
18
Пепелу
2
Родригес
8
Гуэрра
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
3-3-2-2
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
32
Менди
20
Баллиу
6
Гумбау
18
Эспино
23
Валентин
4
Диас
21
Перес
11
Нтека
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
20
Саравия
14
Нуньес
14
Нуньес
20
Саравия
18
Пепелу
24
Угринич
24
Угринич
18
Пепелу
8
Гуэрра
19
Рамазани
19
Рамазани
8
Гуэрра
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
20
Баллиу
17
Рацу
17
Рацу
20
Баллиу
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
21
Перес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
21
Перес
11
Нтека
18
Алемао
18
Алемао
11
Нтека
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Валенсия
Точно не сыграют
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
20
Офсайды
1
2
Количество передач
439
404
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65
Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Райо Вальекано», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 20:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия» – «Райо Вальекано»
- Матч можно посмотреть на канале «МАТЧ! Футбол 2».
- Также игру будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»