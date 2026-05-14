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  • «Валенсия» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

«Валенсия» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

14 мая, 18:50
Валенсия
14.05.2026, четверг, 20:00
Испания. Примера, 36 тур
1 : 1
Завершен
Райо Вальекано
40' Д. Лопес
20' Ф. Лежен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Валенсия
1
Столе Димитриевски
ВР
14
Хосе Луис Гайя
(К) ЛЗ
5
Сесар Таррега
ЦЗ
15
Эрай Джемерт
ЦЗ
20
Ренцо Саравия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
18
Пепелу
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
8
Хави Гуэрра
ЦП
9
Уго Дуро
ЦФ
16
Диего Лопес
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Райо Вальекано
13
Аугусто Баталья
ВР
29
Пеп Чаваррия
ЛЗ
18
Луис Эспино
ЛЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
32
Нобель Менди
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
6
Жерар Гумбау
ОП
23
Оскар Валентин
(К) ЦП
4
Педро Диас
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
21
Фран Перес
ПВ
Валенсия
13
Хулен Агирресабала
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Ларджи Рамазани
ЛВ
7
Батист Сантамария
ОП
24
Филип Угринич
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
6
Умар Садик
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Райо Вальекано
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
17
Андрей Рацу
ПЗ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
18
Алемао
ЦФ
4-3-1-2
1
Димитриевски
14
Гайя
5
Таррега
15
Джемерт
20
Саравия
18
Пепелу
2
Родригес
8
Гуэрра
11
Риоха
16
Лопес
9
Дуро
3-3-2-2
13
Баталья
29
Чаваррия
24
Лежен
32
Менди
20
Баллиу
6
Гумбау
18
Эспино
23
Валентин
4
Диас
21
Перес
11
Нтека
14
Гайя
21
Васкес
21
Васкес
14
Гайя
20
Саравия
14
Нуньес
14
Нуньес
20
Саравия
18
Пепелу
24
Угринич
24
Угринич
18
Пепелу
8
Гуэрра
19
Рамазани
19
Рамазани
8
Гуэрра
9
Дуро
6
Садик
6
Садик
9
Дуро
20
Баллиу
17
Рацу
17
Рацу
20
Баллиу
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
6
Гумбау
8
Лопес
8
Лопес
6
Гумбау
21
Перес
19
де Фрутос
19
де Фрутос
21
Перес
11
Нтека
18
Алемао
18
Алемао
11
Нтека
Остались в запасе
Валенсия
Райо Вальекано
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Остались в запасе
13
Хулен Агирресабала
ВР
26
Рубен Иранцо
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
7
Батист Сантамария
ОП
8
Андре Алмейда
ЦП
7
Арно Данжума
ЛВ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Остались в запасе
30
Juanpe
ВР
25
Дани Карденас
ВР
33
Йозуа Вертроувд
ЛЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
8
Оскар Трехо
АП
77
Карлос Мартин
ЦФ
10
Серхио Камельо
ЦФ
Главный тренер
Карлос Корберан
Валенсия
Точно не сыграют
Лукас Белтран
ЦФ
Хосе Копете
ЦЗ
Муктар Дьякаби
ЦЗ
Димитри Фулкье
ПЗ
Райо Вальекано
Точно не сыграют
Илиас Акомах
ПВ
Луис Фелипе
ЦЗ
Диего Мендес
ЦП
Иси Палазон
ПВ
Альваро Гарсия
ЛВ
Статистика матча Валенсия - Райо Вальекано
1
1
Всего ударов по воротам
12
6
Удары в створ
3
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
5
1
Нарушения
9
20
Офсайды
1
2
Количество передач
439
404
Сейвы
2
2
Точность передач %
79
77
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
5
2
Удары из пределов штрафной
6
5
Удары из-за пределов штрафной
6
1
xG (ожидаемые голы)
0.76
1.16
xGP (предотвращенные голы)
-0.65
-0.65

Смотреть прямую трансляцию матча «Валенсия» против «Райо Вальекано», 36-й тур чемпионата Испании на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 14 мая в 20:00 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Валенсия»«Райо Вальекано»

«Валенсия» – «Райо Вальекано»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 14 мая 2026

Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Райо Вальекано Валенсия
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