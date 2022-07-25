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    17-летний форвард «Ренна» Тель переходит в «Баварию». Нагельсман подтвердил

    «Бавария» договорилась о покупке нападающего «Ренна» Матиса Теля.

    Сумма трансфера составит 20 миллионов евро, еще 8,5 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

    17-летний футболист заключит с мюнхенским клубом контракт до 2027 года.

    Скорый переход француза подтвердил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.

    «Мы стараемся находить молодых и талантливых футболистов, способных дорасти до мирового уровня.

    Верю, что однажды Тель забьет 40 голов за сезон. Но если в дебютном сезоне он отличится хотя бы десять раз, мы будем счастливы», – сказал Нагельсман.

    • Тель – воспитанник «Ренна».
    • За основную команду провел 10 матчей без голевых действий.
    • Рыночная стоимость форварда – 2 миллиона евро.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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