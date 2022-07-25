17-летний форвард «Ренна» Тель переходит в «Баварию». Нагельсман подтвердил

«Бавария» договорилась о покупке нападающего «Ренна» Матиса Теля.

Сумма трансфера составит 20 миллионов евро, еще 8,5 миллионов будут включены в сделку в виде бонусов.

17-летний футболист заключит с мюнхенским клубом контракт до 2027 года.

Скорый переход француза подтвердил главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман.

«Мы стараемся находить молодых и талантливых футболистов, способных дорасти до мирового уровня.

Верю, что однажды Тель забьет 40 голов за сезон. Но если в дебютном сезоне он отличится хотя бы десять раз, мы будем счастливы», – сказал Нагельсман.